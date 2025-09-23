อนุทิน ปัดตอบ ปมให้อำนาจทหารแก้ชายแดนไทย-เขมร มากไป เมิน สันธนะ แฉ 4 นักการเมืองภท.เอี่ยวส่วยบ่อน-กาสิโน
เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ปฏิเสธให้สัมภาษณ์กรณีดราม่า ให้อำนาจทหารในการจัดการปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชามากเกินไป โดยระบุสั้นๆ ว่า “ไม่เอา ไม่คุยเรื่องดราม่า”
ส่วนกรณีที่นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจสันติบาล ออกมากล่าวหา 4 นักการเมืองพรรคภูมิใจไทยเอี่ยวผลประโยชน์บ่อน กาสิโนชายแดนไทย-กัมพูชานั้น นายอนุทินไม่ได้ตอบคำถามนี้ แต่ยิ้มตอบเท่านั้น