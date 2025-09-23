กาโม่ เปิดใจ ลาออกเพื่อไทย เผย คงไม่เป็นที่ต้องการของพรรคแล้ว ยังไม่คิดลงส.ส.พรรคไหน

กาโม่ ไขก๊อกพ้นเพื่อไทย เผย คงไม่เป็นที่ต้องการของพรรคแล้ว ยังไม่คิดลงส.ส.พรรคไหน
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทย (พท.) ว่า นายอาชวิน อยู่บำรุง ลูกชายนายวัน อยู่บำรุง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย (พท.) แล้ว
โดยผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช นายทะเบียนพรรค พท. นายณณัฏฐ์กล่าวว่า นายอาชวินไปยื่นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ได้มายื่นที่พรรค พท. ซึ่งหากนายอาชวินยื่นเรื่องวันนี้ อาจจะต้องรอประมาณ 2-3 วัน ให้ กกต.จะเอาออกจากระบบ แต่หากยื่นกับพรรค พท.แล้วพรรคแสตมป์รับเรื่อง ก็สามารถเอาออกจากระบบได้เลย อย่างไรก็ตาม กกต.จะมีการแจ้งเรื่องมายังพรรค พท.อีกครั้ง
ขณะที่นายอาชวินเปิดเผยถึงเหตุผลของการลาออกจากสมาชิกพรรค พท.เพียงสั้นๆ ว่า คิดว่าไม่เป็นที่ต้องการของพรรคอีกแล้ว รวมถึงตนไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรค พท.อะไรเลย ส่วนในอนาคตยังไม่ได้คิดว่าจะไปสมัครเป็นสมาชิก หรือลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในนามพรรคการเมืองใด และทุกการตัดสินใจของตนได้หารือกับนายวัน อยู่บำรุง สมาชิกพรรคพลังประชารัฐอยู่ตลอด