ธนกร มั่นใจบริสุทธิ์ ไม่กลัว ป.ป.ช. ตรวจสอบทรัพย์สิน ชี้ ครม.อนุทิน ตรวจเข้มแล้ว

ธนกร มั่นใจไม่กลัว ‘ป.ป.ช.’ ตรวจสอบรับเงินสมัยรัฐบาลลุงตู่ ชี้ ครม.อนุทิน ผ่านขั้นตอนเข้มข้นแล้ว เผย ที่ผ่านมาใช้ชีวิตปกติ ไม่ร่ำรวยอะไร
เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกระแสข่าวว่า อดีตรัฐมนตรีสมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการตรวจสอบพบเส้นทางเงินจำนวนหลายล้านบาทโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารส่วนตัวไปยัง ส.ส.ภาคใต้ ซึ่งมีการส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบ มีความกังวลหรือไม่ว่าจะมีชื่อตนเองอยู่ในนั้น
นายธนกรกล่าวว่า ตนก็อยู่ในรัฐบาลยุคดังกล่าว ไม่ทราบว่าหมายถึงใคร แต่ส่วนตัวตนไม่มีประเด็นนี้ ที่ผ่านมาก็มีชีวิตปกติ ไม่ได้ร่ำรวย ใช้เงินอย่างมีเหตุมีผล และไม่เคยถูกหน่วยงานไหนตรวจสอบหรือเรียกไปชี้แจง ขอให้สบายใจ
เมื่อถามว่า การที่มีกระแสข่าวแบบนี้ออกมา จะทำให้การแถลงนโยบายขาดความเชื่อมั่นหรือไม่ นายธนกรกล่าวว่า ตนมีที่ไปที่มา ส.ส.ทุกคน รัฐมนตรีทุกคน ที่ผ่านมาก็โดนตรวจสอบ การที่นายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง ผ่านกระบวนการตรวจสอบทุกหน่วยงานอย่างเข้มข้น ฉะนั้นเมื่อผ่านมาแล้วทุกคนก็เป็นผู้บริสุทธิ์