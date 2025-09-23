มทภ.2 เผยเขมรเข้าใกล้ลวดหนาม ภูผี ไทยไปเตือนกลับยิงปืนขึ้นฟ้า ก่อนโดนไทยตอบโต้ จนล่าถอย

‘แม่ทัพภาค 2’ เผยได้รับรายงานเหตุทหารเขมรเข้าใกล้เขตรั้วลวดหนาม พื้นที่ภูผีแล้ว ฝ่ายไทยเตือน แต่เขมรยิงปืนขึ้นฟ้า ก่อนถูกตอบโต้จนต้องล่าถอยออกไป ยันติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
จากกรณีกองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 เมื่อเวลาประมาณ 13.20 น. วันที่ 23 กันยายน ตรวจพบทหารกัมพูชายิงปืนเล็ก 3-5 นัด เข้ามายังแนวลวดหนามป้องกันตนเองของฝ่ายไทย ในพื้นที่ภูผี ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ คาดว่าเป็นการยิงเพื่อยิงทดสอบปฏิกิริยาการโต้ตอบของฝ่ายไทย โดยฝ่ายไทยไม่ได้มีการยิงโต้ตอบ และยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั้น
เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 23 กันยายน พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 13.30 น. ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยได้ตรวจพบทหารกัมพูชามีลักษณะจะเข้ามาในอธิปไตยไทย ใกล้กับเขตรั้วลวดหนาม เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยจึงได้แจ้งเตือน ทำให้ทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนเล็กประจำกายยิงขึ้นฟ้า เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยจึงยิงตอบโต้ไป กระทั่งทหารกัมพูชาซึ่งคาดว่าน่าจะมา 2-3 นาย ล่าถอยกลับไป ขณะนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ปกติ
พล.ท.บุญสินกล่าวว่า กองทัพภาคที่ 2 มีการตรวจเฝ้าระวังทหารกัมพูชาที่รุกล้ำและลักลอบเข้ามาวางทุนระเบิด ซึ่งเรามีมาตรการในการดูแลตรงนี้อยู่แล้วอย่างใกล้ชิด