นภินทร โต้ข่าวขนเก้าอี้นวดเข้าทำเนียบ ยันแค่ใช้กล่องเก่า โอด เห็นแป๊บเดียวก็โยงข่าวแล้ว

นภินทร โอดขอความเป็นธรรม โต้ข่าวขนเก้าอี้นวดเข้าทำเนียบฯ ชี้ แค่ใช้กล่องเก่าขนหนังสือ – รูปภาพ
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่สื่อนำเสนอข่าวขนของ พร้อมเก้าอี้นวดเข้าทำเนียบรัฐบาลว่า กล่องที่เห็นนั้นเป็นกล่องเก้าอี้นวดเก่าที่นำมารียูสใช้ใหม่ โดยภายในใส่หนังสือ พระ และรูปภาพ แต่เห็นกันแป๊บเดียวก็โยงข่าวตีกันแล้ว
เมื่อถามว่า วันนี้ถือฤกษ์ใช่หรือไม่ นายนภินทรระบุว่า พระท่านบอกไว้ว่า ให้ถือพระพุทธรูปเข้าห้องทำงานวันนี้ จึงอัญเชิญพระพุทธรูปมาพร้อมกับสิ่งของอื่นๆ
“กล่องนี้ที่ใส่เป็นกล่องเก่า เป็นกล่องเก้าอี้นวด ไม่ได้เอาเก้าอี้นวดไปนอนที่นั่น” นายนภินทรกล่าวทิ้งท้ายก่อนจะหัวเราะ