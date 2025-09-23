กล้าธรรม เปิดตัว เสธ.หิ ธรรมนัส ลั่น เลือกตั้งส่งครบ 400 เขตแน่ ปัดตอบ เดชอิศม์ ย้ายซบหรือไม่

ธรรมนัส ลั่น เลือกตั้งส่งครบ 400 เขต โวสมัยหน้า ส.ส.ตบเท้าร่วมเพียบ บอกยังไม่ชัด “เดชอิศม์” ย้ายซบหร่อไม่ เปิดตัว “เสธ.หิ” สวมเสื้อกล้าธรรม มอบดูเหนือตอนล่าง ใต้ อีสานบางส่วน
เมื่อเวลา 14.50 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงการทำงานของพรรคกล้าธรรม ว่า ขณะนี้เรามองข้ามช็อตไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารพรรคลงพื้นที่เฟ้นหาตัวผู้สมัคร ขณะเดียวกัน ในการบริหารราชการบ้านเมืองด้วยระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งถ้าสื่อมวลชนสังเกตจะเห็นว่าพรรคกล้าธรรม เป็นพรรคที่มีสมาชิกพรรคมากที่สุดและมีความพร้อม ในการส่งตัวผู้สมัครทั้ง 400 เขต ทุกจังหวัด ส่วนจะส่งอะไรอย่างไรเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาประชุมกันอีกครั้ง
ถามถึงกระแสข่าวที่นายเดชอิศม์ ขาวทอง เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ จะมาร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่ได้คุย แต่เห็นว่า นายหิมาลัย ผิวพรรณ เป็นคนไปคุยทั้งสายใต้และสายเหนือ วันนี้จะเข้ามาพรรคคงจะได้คุยกัน
เมื่อถามว่า พื้นที่จะทับซ้อนกับ ส.ส.เดิมหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่มี ยํ้าว่ายังไม่ได้รับการยืนยันว่านายเดชอิศม์ จะมาร่วมงานกับพรรคกล้าธรรมหรือไม่ แต่ยืนยันว่าพรรคกล้าธรรมของเราไม่ได้ตัดสินใจคนเดียว แต่เป็นรูปของคณะกรรมการและให้ ส.ส.เก่าร่วมตัดสินใจด้วย ยอมรับว่าตั้งเป้าจะปักธงในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มมากขึ้น เราเดินไปไกลแล้ว เพียงแต่ไม่เป็นข่าวเท่านั้น และไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ภาคใต้ แต่ทุกภาค ส่วนการวางตัวผู้สมัครนั้น ได้ ส.ส.ปัจจุบันมาหลายคน
เมื่อถามว่า ส.ส.ย้ายมาจากพรรคอื่นใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อย่าใช้คำว่าย้ายมา ส.ส.สมัยหน้ามีหลายคนจะมาร่วมอุดมการณ์กับพรรคกล้าธรรม สมัยนี้เราไม่พูดถึง
ต่อมาเวลา 14.55 น. ร.อ.ธรรมนัส เปิดตัวนายหิมาลัย ผิวพรรณ ที่เพิ่งลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรมอย่างเป็นทางการ พร้อมกับสวมเสื้อพรรคให้กับนายหิมาลัย
โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า นายหิมาลัยยังไม่มีตำแหน่งอะไร ตอนนี้มาช่วยงานก่อน ซึ่งจะดูแลทั้งพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคใต้ และภาคอีสานบางส่วน ซึ่งจะมีการพูดคุยกัน และเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ โดยได้มอบหมายให้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม หารือกับนายหิมาลัยเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมัคร หลังจากนี้จะเห็นเป็นรูปธรรมว่าองคาพยพที่จะมาอยู่กับพรรคกล้าธรรมไม่ใช่เท่าที่เห็น
ผู้สื่อข่าวถามว่า ไม่จำเป็นต้องตกปลาในบ่อเพื่อนใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่
เมื่อถามถึงกระแสข่าวนายหิมาลัยไปทาบทาม นายเดชอิศม์ ขาวทอง คืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง แต่นายหิมาลัย ยิ้มแต่ไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใด ทำให้ ร.อ.ธรรมนัส ตอบแทนว่า นายหิมาลัยจะมารายงานตน และ น.อ.อนุดิษฐ์ในวันนี้ (23 ก.ย.) ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกัน อย่าพึ่งปล่อยข่าวตอนนี้ เรายังไม่ได้สรุปกัน เราต้องคุยกันก่อน