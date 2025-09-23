กล้าธรรม เปิดตัว เสธ.หิ ธรรมนัส ลั่น เลือกตั้งส่งครบ 400 เขตแน่ ปัดตอบ เดชอิศม์ ย้ายซบหรือไม่

การเมือง

ธรรมนัส ลั่น เลือกตั้งส่งครบ​ 400 เขต​ โวสมัยหน้า​ ส.ส.ตบเท้าร่วมเพียบ บอกยังไม่ชัด​ “เดชอิศม์” ย้ายซบหร่อไม่​ เปิดตัว “เสธ.หิ” สวมเสื้อกล้าธรรม มอบดูเหนือตอนล่าง ใต้ อีสานบางส่วน

เมื่อเวลา 14.50 น.​ วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม​ กล่าวถึงการทำงานของพรรคกล้าธรรม ว่า ขณะนี้เรามองข้ามช็อตไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารพรรคลงพื้นที่เฟ้นหาตัวผู้สมัคร ขณะเดียวกัน ในการบริหารราชการบ้านเมืองด้วยระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งถ้าสื่อมวลชนสังเกตจะเห็นว่าพรรคกล้าธรรม​ เป็นพรรคที่มีสมาชิกพรรคมากที่สุดและมีความพร้อม ในการส่งตัวผู้สมัครทั้ง 400 เขต​ ทุกจังหวัด ส่วนจะส่งอะไรอย่างไรเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาประชุมกันอีกครั้ง

ถามถึงกระแสข่าวที่นายเดชอิศม์​ ขาวทอง​ เลขาธิการ​พรรคประช​าธิปัตย์ จะมาร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่ได้คุย แต่เห็นว่า​ นายหิมาลัย ผิวพรรณ​ เป็นคนไปคุยทั้งสายใต้และสายเหนือ วันนี้จะเข้ามาพรรค​คงจะได้คุยกัน​

เมื่อถามว่า พื้นที่จะทับซ้อนกับ ส.ส.เดิมหรือไม่​ ร.อ.ธรรมนัส​ กล่าวว่า​ ไม่มี​ ยํ้าว่ายังไม่ได้รับการยืนยันว่านายเดชอิศม์ จะมาร่วมงานกับพรรคกล้าธรรมหรือไม่​ แต่ยืนยันว่าพรรคกล้าธรรมของเราไม่ได้ตัดสินใจคนเดียว​ แต่เป็นรูปของคณะกรรมการ​และให้ ส.ส.เก่าร่วมตัดสินใจด้วย​ ยอมรับว่าตั้งเป้าจะปักธงในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มมากขึ้น เราเดินไปไกลแล้ว เพียงแต่ไม่เป็นข่าวเท่านั้น และไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ภาคใต้ แต่ทุกภาค​ ส่วนการวางตัวผู้สมัครนั้น ได้ ส.ส.ปัจจุบันมาหลายคน

เมื่อถามว่า ส.ส.ย้ายมาจากพรรคอื่นใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส​ กล่าวว่า อย่าใช้คำว่าย้ายมา​ ส.ส.สมัยหน้ามีหลายคนจะมาร่วมอุดมการณ์กับพรรคกล้าธรรม สมัยนี้เราไม่พูดถึง

ต่อมาเวลา 14.55 น. ร.อ.ธรรมนัส เปิดตัวนายหิมาลัย ผิวพรรณ ที่เพิ่งลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรมอย่างเป็นทางการ พร้อมกับสวมเสื้อพรรคให้กับนายหิมาลัย

โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า นายหิมาลัยยังไม่มีตำแหน่งอะไร ตอนนี้มาช่วยงานก่อน ซึ่งจะดูแลทั้งพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคใต้ และภาคอีสานบางส่วน ซึ่งจะมีการพูดคุยกัน และเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ โดยได้มอบหมายให้ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม หารือกับนายหิมาลัยเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมัคร หลังจากนี้จะเห็นเป็นรูปธรรมว่าองคาพยพที่จะมาอยู่กับพรรคกล้าธรรมไม่ใช่เท่าที่เห็น

ผู้สื่อข่าวถามว่า ไม่จำเป็นต้องตกปลาในบ่อเพื่อนใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่

เมื่อถามถึงกระแสข่าวนายหิมาลัยไปทาบทาม นายเดชอิศม์ ขาวทอง คืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง แต่นายหิมาลัย ยิ้มแต่ไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใด ทำให้ ร.อ.ธรรมนัส ตอบแทนว่า นายหิมาลัยจะมารายงานตน และ น.อ.อนุดิษฐ์ในวันนี้ (23 ก.ย.) ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกัน อย่าพึ่งปล่อยข่าวตอนนี้ เรายังไม่ได้สรุปกัน เราต้องคุยกันก่อน

