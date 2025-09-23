ธรรมนัส รับปากแก้ปัญหาเรื้อรังให้ “เครือข่ายคนลุ่มน้ำมูล” หลังเข้าแสดงความยินดี พร้อมขอตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐบาล – ประชาชน จับมือแก้ปัญหา
เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคกล้าธรรม (กธ.) กลุ่มเครือข่ายคนลุ่มน้ำมูล (คนม.) ได้เดินทางมาแสดงความยินดีกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายคนลุ่มน้ำมูล พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์กลาง เพื่อเชื่อมโยงการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของประชาชนร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานราชการ
โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เดินทางมากันในวันนี้ พร้อมย้ำว่า ปัญหาที่ค้างคามาตั้งแต่ปี 2562 สมัยที่ตนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตนได้พยายามเร่งแก้ไขมาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการสำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ตนให้ความสำคัญอย่างยิ่งที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างหลายแห่งในภาคอีสานมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย หลายโครงการคืบหน้าไปมาก แต่ก็ยังมีบางโครงการที่พี่น้องประชาชนยังไม่ได้รับการเยียวยา ตนรับปากว่าจะติดตามและเร่งรัดให้เกิดผลโดยเร็ว
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า หลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภาแล้ว ตนจะเริ่มทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยทั้ง 2 ท่าน คือ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ และนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ โดยรัฐมนตรีของพรรคกล้าธรรมทั้ง 7 คน จะบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
“ผมขอยืนยันว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังในยุคที่ผมเข้ามารับตำแหน่ง และผมยังมีแผนที่จะลงพื้นที่ภาคอีสานต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหาและเร่งแก้ไขให้กับทุกคนโดยเร็วที่สุด” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว