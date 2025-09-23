ธรรมนัส เมินถูกอภิปรายคุณสมบัติ ลั่น โดนซักฟอกตั้งแต่ปี 62 เผย กล้าธรรม กำลังเตรียมร่างแก้รธน.

“ธรรมนัส” เตรียมโครงการควิกวิน เร่งดันราคาสินค้าเกษตร จ่อคุยนายกสมาคมกีฬา ชู “ซีเกมส์” เมินฝ่ายค้านอภิปรายคุณสมบัติ ลั่น โดนซักฟอกตั้งแต่ปี 62 มั่นใจ ไม่เป็นสายล่อฟ้า ขอเป็นลมใต้ปีกให้ ”นายกฯ”
เมื่อเวลา 15.55 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงคำแถลงนโยบายในส่วนกระทรวงที่พรรคกล้าธรรมรับผิดชอบว่า ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตนได้ให้ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม เป็นผู้ประสาน เพื่อนำไปรวมกันกับของรัฐบาล
สำหรับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนหน้านี้ได้ให้นางนฤมล และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ดูแลมาอย่างต่อเนื่อง นโยบายจะเร่งทำในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ อันไหนที่ทำแล้วหย่อนยานก็จะกลับมาทำใหม่ แต่ระยะเวลาของรัฐบาลที่เป็นระยะสั้น เราคงต้องทำโครงการควิกวิน ที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจ ยางพารา กิโลกรัมละ 100 บาท ก็ต้องกลับมาทำให้ได้ รวมทั้งข้าว มัน และสินค้าทุกประเภท ซึ่งในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย.นี้ จะไปหารือกับทูตจีน ในเรื่องของการประสานภาคการท่องเที่ยว ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะขณะนี้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยน้อยมาก ถือเป็นภาระที่พรรคกล้าธรรม จะต้องทำให้เป็นรูปธรรม
ถามว่า ตั้งเป้าหรือไม่ว่า จะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยมากน้อยเพียงใดในระยะ 4 เดือน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ต้องทำ และถือเป็นหน้าตาของเราคือการจัดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่จะจัดขึ้นภายในปลายปีนี้ ขณะนี้ยังไม่เป็นรูปธรรม ดังนั้น ต้องเร่งประชุม และวันที่ 24 ก.ย.นี้ ตนเองจะเรียกประชุมนายกสมาคมกีฬาทุกประเภท เพื่อมอบนโยบายและถามความต้องการ ในการจัดการแข่งขันซีเกมส์ที่เราเป็นเจ้าภาพ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวหายไป ทั้งประเทศจีน ฝั่งยุโรป และเอเชีย สิ่งสำคัญ คือ การดึงนักท่องเที่ยวกลับมาให้ได้นี่คืองานที่ท้าทายในกรอบระยะเวลา 4 เดือนจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
เมื่อถามว่า การอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านในวันแถลงนโยบายรัฐบาล อาจจะมีการอภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรีด้วยนั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องรับทราบและยอมรับให้ได้ คือ การเป็นรัฐบาล เป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านอยากจะพูดอะไรเขาก็พูด เรามีหน้าที่ชี้แจงให้ครบ อย่าไปแสดงปฏิกิริยาต่อต้าน เขาถามอะไรมาก็ตอบให้ตรงคำถาม
“ผมอยู่ในการเมืองมาตั้งแต่ปี 62 ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 3 ปีซ้อน รวมทั้งส.ว. อีก 4 ครั้ง และการตั้งกระทู้ถามในเรื่องสาระสำคัญ เราก็พร้อมตอบในสิ่งที่ตอบ ให้เกิดความกระจ่าง อย่าไปคิดมาก การเมือง” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
เมื่อถามว่า คุณสมบัติรัฐมนตรีของพรรคกล้าธรรมไม่ใช่สายล่อฟ้าใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อย่าไปพูดว่าพรรคไหน เป็นสายล่อฟ้าหรือไม่เป็น เราก็เตรียมของเราให้พร้อม ในการตอบคำถามที่เขาอยากจะรู้อยากจะถาม เราก็พร้อม
เมื่อถามถึงกระแสของรัฐบาลว่าจะอยู่เกิน 4 เดือน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเซ็น MOA กับพรรคประชาชนไว้ เป็นเรื่องนายกรัฐมนตรีจะต้องแก้ปัญหา ส่วนเราในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคกล้าธรรมจะทำในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด พร้อมเป็นลมใต้ปีกของนายกรัฐมนตรี ให้ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนในกรอบเวลาที่จำกัด
ร.อ.ธรรมนัส ยังให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคกล้าธรรม จะพร้อมสนับสนุนหรือไม่ ว่า พรรคร่วมรัฐบาลต้องมานั่งคุยกัน ซึ่งตนได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายของพรรค มาร่วมหารือในเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะโหวตสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ต้องคุยกันอยู่แล้ว เราอยู่ด้วยกัน ส่วนร่างของพรรคกล้าธรรมนั้น ก็มีร่างทำอยู่