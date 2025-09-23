ผบ.ทร.ยึดหลักทหารอยู่ใต้รบ.พลเรือน มองฮุนเซนกลัวไทย ปมขอจีนกับสวีเดน ไม่ให้ขายเรือดำน้ำ-กริพเพน

ผบ.ทร. ยึดหลัก ‘ทหาร’ อยู่ใต้ ‘รบ.พลเรือน’ ย้ำ ‘เครื่องมือทางทหาร’ คือสิ่งสุดท้าย ไม่ควรใช่พร่ำเพรื่อ ชี้มีเครื่องมืออื่นๆ บีบ ‘กัมพูชา’ ได้อีกเยอะ มอง ‘ฮุน เซน’ กลัวไทย หลังขอ ‘จีน-สวีเดน’ ไม่ขาย ‘เรือดำน้ำ-กริพเพน’ ให้ไทย
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พล.ร.อ.จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการกองทัพเรือ (ผบ.ทร.) กล่าวถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ระบุพร้อมร่วมงานกับทหารว่า มองว่าการเมืองกับทหารก็ต้องไปด้วยกัน โดยรัฐบาลกำหนดทิศทางเพื่อให้ทหารดำเนินการได้ชัดเจน เพราะสิ่งที่ทหารคิดและทำมีผลกระทบรุนแรงต่อประเทศ ในทางภาษาวิชาการเครื่องมือทางทหารคือเครื่องมือสุดท้ายที่ประเทศควรจะใช้ เรายังมีเครื่องมืออื่นๆ ที่สามารถบีบเขาได้เยอะ เมื่อเราเดินมาถึงขั้นนี้แล้วมีการหยุดยิงเพื่อหาข้อยุติ โดยใช้วิธีทางอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ดี
พล.ร.อ.จิรพลเผยว่า การนำเครื่องมือทางทหารมาใช้จะมีผลกระทบรุนแรงต่อทั้ง 2 ประเทศ อาจจะลามไปถึงประเทศที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนที่อยากให้เหตุการณ์บานปลาย เราจึงต้องใช้เครื่องมือให้อยู่ในระดับที่พอดี ได้เปรียบในการเจรจา
เมื่อถามว่า กองทัพต้องยึดหลักการอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนใช่หรือไม่ ผบ.ทร.กล่าวว่า ทุกประเทศอยู่ในหลักการนี้ ซึ่งหลักการชัดอยู่แล้วว่าทหาร พลเรือน นักการเมือง ผู้ปกครองประเทศ มีหน้าที่ต้องดูทุกเรื่องของประเทศ ทหารเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งของประเทศเท่านั้น เครื่องมือที่ไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อ ใช้เมื่อมีเหตุสำคัญจริงๆ เท่านั้น
เมื่อถามถึงกรณีการแก้ข้อตกลงโครงการเรือดำน้ำ มีผลต่อท่าทีของจีนในจุดยืนต่อไทย-กัมพูชา หรือไม่ ผบ.ทร.กล่าววว่า ต่างประเทศในเรื่องนี้ ทุกประเทศในโลกไม่อยากเห็นการต่อสู้เพิ่มอีกจุดหนึ่ง และมีสงครามที่ยืดเยื้อ มีผลกระทบต่อเนื่องทุกๆ ประเทศ เช่น รัสเซีย-ยูเครน, ในอิสราเอล เป็นต้น การขยายความขัดแย้งไปสู่การทำสงครามมีผลกระทบต่อทุกประเทศ การเพิ่มจุดความขัดแย้ง ซึ่งความขัดแย้งในแต่ละประเทศก็จะมีจุดยืน ประเทศที่รักสงบก็มองว่าไม่ควรจะมีอยู่แล้ว แต่กลุ่มหรือองค์กรก็ชอบให้มีสงครามก็ได้ ก็ต้องวิเคราะห์ว่าสงครามทำร้ายใครและให้ประโยชน์ใคร
เมื่อถามว่า เรือดำน้ำมีผลทางยุทธศาสตร์ของจีนหรือไม่ ผบ.ทร.กล่าวว่า เป็นแค่การปรับแก้สัญญาเพื่อให้โครงการเดินต่อได้ เราทำตามที่รัฐบาลอนุมัติ ส่วนจะมีผลต่อยุทธศาสตร์กองทัพเรือหรือไม่เป็นอีกมิติหนึ่งที่กองทัพเรือจะต้องดูแลขีดความสามารถใต้น้ำ
เมื่อถามถึงกรณีที่สมเด็จฯฮุน เซน จะขอจีนไม่ให้ขายเรือดำน้ำให้ไทยนั้น ผบ.ทร.กล่าวว่า “มั่วครับ กริพเพนก็ไม่ยอมให้ขาย เรือดำน้ำก็ไม่ให้ขาย เขาคงกลัว ซึ่งเป็นข้อดีของการแยกระหว่างการเมืองระหว่างประเทศและข้อขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา”