‘อนุทิน’ เปรียบ ‘เพื่อไทย’ ไม่ใช่รักร้าว แต่แตกหมดแล้ว ลั่นปล่อยวาง ขอแข่งกับตัวเองก่อน 

‘อนุทิน’ เปรียบสัมพันธ์ ‘เพื่อไทย’ ไม่ใช่รักร้าว แต่แตกหมดแล้ว ลั่นปล่อยวาง ขอแข่งกับตัวเองก่อน
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้พรรคเพื่อไทยออกไปเป็นฝ่ายค้าน แต่ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายแค้น และเปรียบเสมือนเป็นรักร้าว ว่า ไม่ใช่รักร้าวหรอก มันแตกหมดแล้ว
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าแสดงว่าไม่สามารถจับมือพรรคเพื่อไทยได้แล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ก็เป็นการเมือง หากเขาแรงมาเราก็แรงกลับ มันก็ไม่จบ ซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ทำกับตนขนาดไหน ตนก็ไม่เคยทำอะไรกลับ ทำงานอย่างเดียว ทำให้กับพี่น้องประชาชน เรื่องที่จะไปคิดบัญชี เหมือนที่เขาทำกับตนไม่มีหรอก และขอย้ำว่าไม่มีปัญญาทำด้วย ซึ่งตนต้องทำตามกฎหมาย ไม่ใช้อำนาจ ไม่ใช้กลไกใดๆทางการเมือง ป้ายสีทำให้เกิดความเสียหายกับคู่แข่งทางการเมือง เพราะตนต้องการแข่งขันทางการเมือง ต้องแข่งกันทำความดี แข่งกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ตนสู้เต็มที่ แต่จะไม่ใช้กฎหมายหรือกลไกของรัฐที่ตนรับผิดชอบ มาป้ายสีคนอื่นเหมือนรัฐบาลชุดที่แล้วทำ
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคภูมิใจไทยจะมีโอกาสร่วมกับพรรคประชาชนได้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เราขอไม่พูดถึงเรื่องการเมืองในอนาคต เพราะยิ่งพูดก็จะยิ่งเกิดความสับสน ทุกวันนี้ตนทำทุกอย่าง มีเวลา 4 เดือน ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับพรรคประชาชน ก็ต้องปฏิบัติตามทั้ง 5 ข้อ หากไปย้อนดูในการอภิปรายของหัวหน้าพรรคประชาชน ที่มีช่วงหนึ่งบอกว่า เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเพื่อให้ยุบสภา ไม่ได้เข้ามาเพื่อบริหาร แต่ตนเข้ามาแล้ว ยังไงก็ต้องเข้ามาบริหารประเทศด้วย ซึ่งอาจจะขอขัดใจหัวหน้าพรรคประชาชนนิดหน่อย ที่จะบริหารประเทศ แต่ยุบสภานั้น ยุบสภาแน่ 120 วัน หลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมื่อถามย้ำว่า มีความโกรธแค้นอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาถูกพรรคเพื่อไทยกลั่นแกล้งทางการเมือง นายอนุทิน ย้ำว่า พ่อผมสอนมาโกรธร้อยครั้ง ไม่เท่าอภัยครั้งเดียว โกรธร้อยครั้งก็นอนไม่หลับทุกคืน อภัยครั้งเดียวไม่ถือสาครั้งเดียว อย่างกับน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีความสัมพันธ์ และความผูกพันที่ดี ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เราไม่ได้มีอะไรกัน คนอื่นจะมีอะไรตนไม่ตอบโต้ ย้ำว่า ลืม ลืม ลืม ปล่อยวาง
ผู้สื่อข่าวจึงย้ำถามว่า แก้วมันแตกไปแล้ว จะกลับมาประสานใหม่ได้หรือไม่ นายอนุทิน ย้ำว่า ลืมไปทุกอย่าง ถึงเวลาค่อยมาว่ากันใหม่ ตอนนี้ขอแข่งกับตัวเองก่อน ขนาดวันนี้ยังไม่ได้เข้าทำงานเลย ยังโดนเหมือนทำงานมาแล้วเดือนสองเดือน ตรงไหนประสานได้มีความพร้อมต้องรีบประสาน เมื่อถามว่า มีอะไรจะฝากสั้นๆ หรือไม่ นายอนุทิน ส่ายหัว ก่อนตอบ “ไม่มีครับ ผมวาทกรรมไม่เก่ง”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น นายกรัฐมนตรีออกจากวงสัมภาษณ์ โดยปฏิเสธไม่ทราบ เรื่องที่มีรายชื่อของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่อยู่ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปมเรียกรับเงิน ถูกสอบอยู่ในชั้น ป.ป.ช.