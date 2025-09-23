สะพัด เดชอิศม์ เตรียมขนส.ส. สงขลา-พัทลุง ทิ้งประชาธิปัตย์ ย้ายซบ กล้าธรรม

สะพัด เดชอิศม์ เตรียมขน 5 ส.ส.ปชป.ซบ “กล้าธรรม” โดยมี“เสธ.หิ ”เป็นคนประสาน
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวในพรรคประชาธิปัตย์ ภายหลัง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยจะมีการประชุมใหญ่สมัยวิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคชุดใหม่ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ ทำให้เกิดกระแสข่าวย้ายพรรคของ ส.ส.หลายคน อาทิ นางอวยพรศรี เชาวลิต ส.ส.นครศรีธรรมราช ที่ถูกทาบทามโดยนางนาที รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย กลุ่มของนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรองหัวหน้าพรรค ล่าสุดวันนี้ (23 ก.ย.) มีรายงานว่า นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา รักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ จะขน ส.ส.สงขลาในกลุ่ม 3 คน คือ นายเดชอิศม์ น.ส.สุภาพร กำเนิดผล (ภรรยา) ส.ส.สงขลา และนายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง (บุตรชาย) ส.ส.สงขลา
รวมถึง พ.ต.ท.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.สงขลา รักษาการรองหัวหน้าพรรค และ น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ไปสังกัดพรรคกล้าธรรม ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม โดยผ่านการประสานงานของนายหิมาลัย ผิวพรรณ (เสธ.หิ) ที่เพิ่งลาออกจากสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ และมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคกล้าธรรมแล้ว
ทั้งนี้ก็ยังมีเลือดประชาธิปัตย์ไหลกลับ กรณี นายสายัณห์ ยุติธรรม อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเคยเป็นเลขานุการของนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย และได้ทำพื้นที่ในเขตเลือกตั้งมาระยะหนึ่งแล้ว แต่เมื่อมีการเปิดตัวนางอวยพรศรีให้ลงเลือกตั้งในเขต 9 ซึ่งเป็นเขตเดียวกัน ทำให้นายสายัณห์ต้องหาพื้นที่ลง โดยมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์