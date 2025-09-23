เพื่อไทย ยื่นแก้รธน. 25 ก.ย.นี้ เคาะโมเดลสสร. 151 คนมาจากปชช. รับยังไม่เห็นร่างของปชน.

‘เพื่อไทย’ จ่อยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญ 25 ก.ย.นี้ เคาะโมเดล สสร. 151 คน มาจากประชาชน บอกยังไม่เห็นร่างแก้รธน.ฉบับ ‘ปชน.’ ยึดโยงกว่า พท.มากน้อยแค่ไหน
เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรค พท. แถลงภายหลังการประชุม ส.ส.พรรคประจำสัปดาห์ถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้พรรค พท.ได้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้ว โดยในวันที่ 24 กันยายนจะให้ ส.ส.ของพรรคลงชื่อและจะยื่นต่อประธานรัฐสภาในวันที่ 25 กันยายนนี้ โดยรูปแบบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จำนวน 151 คนซึ่ง 100 คนแรกจะมาจากการเลือกของทั้งประเทศ 300 คน จากนั้นเลือกให้เหลือ 100 คนโดยรัฐสภาขณะที่กลุ่มที่ 2 จำนวน 51 คนมาจากการเสนอชื่อจากสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีเพื่อที่มี สสร.
“จากนั้นจะต้องมีกรรมาธิการยกร่าง ซึ่งในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจะได้ทั้งหมด 27 คน โดยแบ่งเป็น 14 คน มาจาก สสร.จำนวน 151 คน ส่วนอีก 13 คนมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มาร่วมเป็นกรรมาธิการยกร่าง เมื่อร่างเสร็จสิ้นจะส่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญส่งให้ทางรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำไปทำประชามติ” นายดนุพรกล่าว
เมื่อถามว่า กรณี นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) ทักท้วงว่า สสร.ไม่ยึดโยงกับประชาชน นายดนุพรกล่าวว่า ตนยังไม่เห็นร่างของพรรค ปชน. ว่า จะยึดโยงกว่าพรรค พท.มากน้อยแค่ไหน เบื้องต้นขณะนี้เท่าที่ทราบคือมี 3 ร่าง คือร่างของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พรรค ปชน. และพรรค พท. แต่เห็นว่าอย่างน้อย สสร.ของ พท.มาจากประชาชนจำนวน 300 คนทั่วประเทศ และคัดที่เหลือ 100 คน ตนมองว่านี่คือการยึดโยงกับประชาชนในเบื้องต้น
