ป.ป.ช. ออกประกาศใหม่ ให้ข้าราชการตุลาการ 32 ตำแหน่ง ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ

ป.ป.ช. ออกประกาศฉบับใหม่ กำหนดตำแหน่ง “ข้าราชการตุลาการ” ตั้งแต่ระดับอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นขึ้นไปจนถึงประธานศาลฎีกา รวม 32 ตำแหน่ง ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
เมื่อวันที่ 23 กันยายน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2568 ลงนามโดย นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ประธานกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 ทั้งนี้ เพื่อให้การประกาศกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และการบริหารงานภายในศาลยุติธรรม และเพื่อให้การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2568”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 (4) แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(4) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป
4.1 ประธานศาลฎีกา
4.2 รองประธานศาลฎีกา
4.3 ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา
4.4 ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา
4.5 ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา
4.6 ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา
4.7 ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา
4.8 ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
4.9 ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา
4.10 ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา
4.11 ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา
4.12 ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
4.13 ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา
4.14 ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลฎีกา
4.15 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
4.16 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม
4.17 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
4.18 ผู้พิพากษาศาลฎีกาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม
4.19 ประธานศาลอุทธรณ์
4.20 ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา
4.21 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ – ๙
4.22 ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
4.23 รองประธานศาลอุทธรณ์
4.24 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ – ๙
4.25 รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
4.26 ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
4.27 ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
4.28 ประธานแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอุทธรณ์
4.29 ประธานแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์
4.30 ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
4.31 ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์
4.32 อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น”
ข้อ 4 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 ที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการยื่นตามประกาศนี้
ข้อ 5 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 4 (4) แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 ที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้แล้ว หากผู้อื่นบัญชีผู้นั้นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ ๓ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่ามีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อไป ทั้งนี้ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้นับแต่วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครั้งล่าสุด
ข้อ 6 บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 4 (4) แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 ซึ่งไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 และได้ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้สำนักงาน ป.ป.ช. เก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
