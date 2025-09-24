นายกฯหนู ชี้ ถนนสามเสนทรุด ยุติแล้ว ห่วงอาคาร สน.สามเสน เสาเข็มขาด เร่งหาสาเหตุ

นายกฯ รุดจุดเกิด ถนนสามเสนทรุด ขึ้นตึกดูภาพมุมสูง ก่อนฟังรายงานสถานการณ์จาก ‘ผบ.ตร. – ผู้ว่าฯกทม. – ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม’
ถนนสามเสนทรุด – เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
โดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ได้กล่าวว่า รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า จึงรีบเดินทางมา จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ขึ้นไปยังชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ วชิรพยาบาล เพื่อติดตามสถานการณ์จากมุมสูง และร่วมประชุมวอร์รูมติดตามสถานการณ์ โดยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บรรยายสรุปเหตุการณ์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุดินสไลด์หน้า รพ.วชิระ โดยกล่าวว่า เช้านี้มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสามเสนหน้าโรงพยาบาลวชิระ ซึ่งเหตุที่เกิดคือการทรุดตัวของถนนอันเนื่องมาจากการสไลด์ของดินในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ ซึ่งนับว่าโชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต ความเสียหายในตอนนี้เป็นความเสียหายด้านทรัพย์สิน สำหรับตัวอาคารโรงพยาบาลวชิระไม่ได้รับผลกระทบ เพราะตอนนี้การทรุดตัวหยุดและคงที่แล้ว ในอีกฝั่งถนนจะเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่แล้ว ซึ่งมีโครงสร้างคอนกรีตรองรับดินสไลด์อยู่แล้ว
“แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คืออาคารของสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ซึ่งเป็นอาคาร 5-6 ชั้น เสาเข็มลงไป 21 เมตร และมีแรงของดิน ส่งผลให้เข็มขาดไป 2-3 ต้น ขณะนี้ได้ทำการอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงอพยพประชาชนที่พักอาศัยอาคารห้องแถวใกล้เคียง ดังนั้น ด้านการรักษาชีวิตของประชาชนควบคุมได้แล้ว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต” นายอนุทินกล่าว และว่า
ในส่วนของรัฐบาล ขณะนี้เราได้บูรณาการร่วมกันเป็นทีมทั้งกรุงเทพมหานคร วชิรพยาบาล ซึ่งขณะนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทางวชิรพยาบาลได้ขอปิดบริการผู้ป่วยนอกหรือ OPD ใน 1-2 วันนี้ก่อนพร้อมเชื่อมประสานกันกับโรงพยาบาลเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน รวมทั้งโรงพยาบาลกลาง สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนผู้ป่วยได้โดยไม่ติดขัดอะไร
นายอนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นความเสียหายด้านทรัพย์สิน โดย รฟม.จะรวบรวมความเสียหายต่างๆ และไล่ทอดไปว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง ต้องไปดูสาเหตุว่าเกิดจากอะไร เกิดจากธรรมชาติหรือการออกแบบต่างๆ ตอนนี้เราขอความร่วมมือไปทุกภาคส่วน ทั้งวิศวกรรมสถานฯ ทั้งสภาวิศวกร กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักการโยธา กทม. รวมถึงสถาบันด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เคยได้แสวงหาความร่วมมือ เช่นเดียวกับเมื่อครั้งตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถล่ม
ตอนนี้เราก็จะต้องเร่งดำเนินการในเรื่องเคลียร์พื้นที่เพื่อคืนพื้นที่กลับสู่สภาพเดิมเร็วที่สุด และในเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย และพิสูจน์ว่าเหตุนี้เกิดจากอะไร หาสาเหตุได้แน่นอนเพราะเป็นเรื่องทางวิศวกรรมศาสตร์ล้วนๆ ตอนนี้เป็นเพียงการสันนิษฐานเบื้องต้น เราต้องไปขยายผลว่าเกิดจากอะไร ซึ่งเมื่อเช้าจุดเริ่ม คือ คนเห็นน้ำเอ่อขึ้นมาจากพื้นถนน ซึ่งมันเป็นความผิดปกติ
ดังนั้น มันก็เกิดการทรุดตัว เราก็ต้องขยายผลไปเรื่อยๆ ว่าเกิดจากอะไร อุโมงค์มี 2 ชั้น ไล่ระดับกัน ก็ต้องมาดูว่าชั้นดินที่คั่นระหว่างอุโมงค์ 2 ชั้น ตอนถมดินถมแน่นไหม ปริมาณน้ำไหลเข้ามาไหลมาได้อย่างไร ก็ต้องดูหลายเรื่อง และ รฟม. จะเร่งสำรวจแนวเส้นรถไฟฟ้าทั้งที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว และกำลังก่อสร้างทั้งหมด และดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับพี่น้องประชาชน สำหรับจุดที่เกิดเหตุตรงถนนสามเสนนี้ต้องซ่อมแซมให้เร็วที่สุด เพราะบริเวณนี้เราต้องใช้การต่อไป ต้องเร่งบูรณะและเชื่อมต่อเพื่อให้โครงการดำเนินต่อไปได้
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้ กทม.ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานตั้งแต่การประปานครหลวงได้ตัดท่อประปาหลักก่อน การไฟฟ้านครหลวงตัดไฟและตัดสายไฟที่เสาล้มลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้สายดึงเสาไฟต้นอื่นล้มลงเพิ่มเติม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ก็เร่งอุดอุโมงค์เพื่อไม่ให้ดินสไลด์เพิ่มเติม รวมถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมกับ กทม. ประเมินความปลอดภัยอาคาร
“สถานการณ์ที่น่ากังวลตอนนี้ คือบริเวณสถานีตำรวจนครบาลสามเสน และตึกแถวที่ยังเป็นเขตอันตราย ต้องมีการควบคุมไม่ให้ประชาชนเข้ามาในรัศมี 100 เมตรจากจุดดินสไลด์ ประการต่อมาที่ต้องระวังคือฝน เพราะหากมีฝนตกลงมา จะทำให้เกิดการชะล้างดินทำให้ดินสไลด์มากขึ้น โดยสำนักการระบายน้ำจะดำเนินการในเรื่องการระบายน้ำโดยเร็ว ในระหว่างที่ รฟม.เร่งอุดอุโมงค์
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ในโครงการสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ-วงแหวนกาญจนาภิเษกในสัญญาที่ 1 เป็นส่วนโครงสร้างใต้ดินตรงบริเวณสถานีวชิรพยาบาล บริเวณปลายสถานีรอยต่อระหว่างสถานีกับอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินมุ่งหน้าไปทางรัฐสภา ซึ่งเป็นอุโมงค์ซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นบนลึก 15 เมตร ชั้นล่างลึก 20 เมตรเศษ โดยสาเหตุที่เกิดขณะนี้ รฟม.และภาควิชาการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น แต่จากข้อเท็จจริง คือ มีการเคลื่อนตัว ซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำใต้ดินและดินที่มีการเคลื่อนตัวในอุโมงค์ชั้นล่าง ทำให้รอยต่อระหว่างตัวอุโมงค์และผนังสถานีมีการเคลื่อนตัว ส่งผลให้ดินมีทรุดตัวลงไป และดินบางส่วนพร้อมกับน้ำที่บริเวณท่อประปาหลักหักด้วย ทำให้น้ำและดินไหลเข้าไปบริเวณสถานีบางส่วน โดยขณะนี้ทาง รฟม.กำลังเร่งหยุดการเคลื่อนตัวของดินทั้งหมด และจะรีบคืนสภาพโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ “ความเสียหายที่เกิดขึ้น รฟม.รับผิดชอบทั้งหมด”
ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กล่าวว่า ขณะนี้ รพ.วชิระหยุดให้บริการเฉพาะในส่วนผู้ป่วยนอก 2 วัน คือ วันที่ 24-25 ก.ย.68 แต่ในส่วนของผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยใน ยังคงให้บริการตามปกติ ส่วนในเรื่องการตัดไฟฟ้าของ กฟน. ไม่มีผลกระทบ เพราะโรงพยาบาลมีระบบไฟฟ้าสำรองเพียงพอ สำหรับในส่วนของเรื่องน้ำก็ได้รับการสนับสนุนรถน้ำจากการประปานครหลวง