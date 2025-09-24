พท.ปลุกพลังเลือก ภูริกา เบอร์ 1 ปกป้องศักดิ์ศรี ชาวศรีสะเกษ ลั่นต้องสั่งสอน ผู้แทน-พรรคการเมือง ทิ้งปชช.หนุนตั้งรบ.เสียงข้างน้อย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่เวทีปราศรัยย่อย อ.ขุนหาญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียง แกนนำครอบครัวพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย น.ส.ภูริกา สมหมาย เบอร์ 1 ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา และแกนนำครอบครัวเพื่อไทย เปิดเวทีพบปะแกนนำและตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อชูนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทย ในการหาเสียงศึกเลือกตั้งซ่อม เขต 5 ศรีสะเกษ ปลุกพลังเสียงพี่น้องประชาชน ย้ำความจำเป็นที่จะต้องเลือก น.ส.ภูริกา เข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชน ทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทย เดินหน้า ตั้งรัฐบาลใหม่เสียงข้างมาก คืนอำนาจประชาชน สานต่อนโยบายพัฒนาทุกด้าน
แกนนำครอบครัวเพื่อไทย ได้ย้ำความจำเป็นในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 ศรีสะเกษ ครั้งนี้ ต้องเลือก น.ส.ภูริกา เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของพี่น้องชาว อ.ขุนหาญ อ.ภูสิงห์ ศรีสะเกษ ถือโอกาสสั่งสอนนักการเมืองในพรรค รวมถึงพรรคการเมืองที่มองข้ามเสียงประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง ร่วมกันตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย สร้างความบิดเบี้ยวทางการเมือง หวังอำนาจทางการเมือง มากกว่าประโยชน์ของประชาชน ทำให้พื้นที่ศรีสะเกษถูกขนานนามว่าถิ่นงูเห่าทางการเมือง ทั้งนี้ โอกาสดีของพี่น้องประชาชน ใช้อำนาจปากกาในมือ กอบกู้ศักดิ์ศรีของชาวศรีสะเกษ ลงคะแนนในวันที่ 28 ก.ย.เลือกผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเข้าไปทำงาน สนับสนุนการตั้งรัฐบาลใหม่ เป็นการคืนอำนาจประชาชน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพราะพรรคเพื่อไทย ทุกยุคทุกสมัยมาจากเสียงข้างมากของประชาชน และไม่เคยทิ้งประชาชน หลายนโยบายเข้าถึง ประชาชนได้ประโยชน์จริง