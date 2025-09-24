การเมือง

นายกฯ ขีดเส้นต้องรู้ ‘สาเหตุ’ ถนนทรุดใน 2 วัน เร่งซ่อมแซม ชี้เป็นเรื่องวิศวกรรมล้วนๆ

นายกฯ ยัน ควบคุมสถานการณ์ถนนสามเสนทรุดได้แล้ว มอบ ‘โยธา’ รวมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรหาสาเหตุ ส่วน ‘รฟม.’ รวบรวมความเสียหาย ชี้ ต้องเคลียร์ให้คืนสภาพเร็วที่สุด

จากนั้น เวลา 11.05 น. วันที่ 24 กันยายน ที่อาคารเพชรรัตน์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ถนนทรุดหน้า รพ.วชิรพยาบาล ว่า ขณะนี้ เราควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้ว จากนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความรู้ด้านวิศวกรรม และผู้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะชี้แจงเชิงเทคนิค และรายละเอียดต่อไป ส่วนรัฐบาลจะร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ที่สังกัดกรุงเทพมหานคร แต่เท่าที่ทราบเพื่อความปลอดภัยทางวชิรพยาบาลได้ขอปิดการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในช่วงวันถึงสองวันนี้ก่อน

แต่มีการประสานงานกับโรงพยาบาลเครือข่าย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข มาประสานความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งอยู่กลางเมือง มั่นใจว่าสามารถรองรับ และให้บริการผู้ป่วยได้โดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ

เมื่อถามว่า จะต้องมีเจ้าภาพในการดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นทรัพย์สินของ รฟม. ที่จะเป็นผู้รวบรวม และจะต้องไล่เช็กว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง นอกจากนี้ ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ทั้งทางธรรมชาติหรือการออกแบบ ซึ่งจะมีทีมงานเข้ามาตรวจสอบ

โดยได้ขอความร่วมมือไปครบทุกที่ ทั้งวิศวกรรมสถาน สภาวิศวกร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร รวมถึงอาจต้องใช้คณะวิศวกรรมที่เราเคยแสวงหาความร่วมมือเหมือนช่วงที่มี เหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม ซึ่งต้องระดมกำลังมีรูปแบบที่คล้ายกัน ที่สำคัญต้องเคลียร์พื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด และเยียวยาผู้เสียหาย ทั้งยานพาหนะ และการพิสูจน์สาเหตุ ซึ่งขณะนี้ขออย่าเพิ่งพูดว่าเกิดหรือผิดพลาดจากอะไร ยืนยันว่าเราต้องหาสาเหตุได้แน่นอนเพราะเป็นเรื่องทางวิศวกรรมศาสตร์ล้วนๆ

ส่วนที่มีการระบุว่า สาเหตุที่ทำให้ถนนทรุดเกิดจากมีดินสไลด์เข้าไปในสถานีรถไฟฟ้า นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้น ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการที่มีคนเห็นน้ำเอ่อขึ้นมาบนพื้นถนน มีความผิดปกติ และถนนสุดตัว ซึ่งต้องไล่ความผิดปกติไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันมีอุโมงค์ถึงสองชั้นที่ซ้อนกัน และอยู่กันคนละระดับ จะต้องมาดูว่าชั้นดินที่คั่นระหว่างอุโมงค์ในช่วงของการถมดินแน่นหรือไม่ และปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามามาได้อย่างไร

“ตอนที่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น ผมเชื่อ รฟม.จะเร่งสำรวจแนวเส้นรถไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมด ทั้งที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังก่อสร้างอยู่ เราต้องเร่งดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชน วันสองวันนี้ต้องหาสาเหตุที่ทำให้เกิดดินทรุดตัวให้ได้ว่าเกิดจากอะไร” นายกรัฐมนตรีระบุ

เมื่อถามว่า เร่งตรวจสอบ และซ่อมแซมให้เสร็จภายในกี่วัน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เนื่องจากจะต้องมีการใช้งานต่อไป ซึ่งไม่เหมือนกับอาคาร สตง. ที่ถล่มลงมาทั้งหมดที่เราสามารถปิดจ๊อบ และดูเรื่องของการค้นหา แต่ส่วนนี้เป็นส่วนที่ชำรุดเสียหายซึ่งเราต้องเร่งบูรณะ และเชื่อมต่อเพื่อให้โครงการสามารถใช้งานต่อไป ส่วนทางด้านเทคนิคยังไม่มีใครสามารถฟันธงได้ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะต้องเป็นเจ้าภาพ ในการรวบรวมนักวิชาการ และมีความรู้ด้านเทคนิคการเจาะอุโมงค์ใต้ดินเพื่อเร่งหาสาเหตุ

ส่วนกำหนดการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีระบุว่า ไม่ทราบ ขออย่าเพิ่งถามรายละเอียด และต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยสนับสนุนแน่นอน

