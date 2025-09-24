สุชาติเล็งคุยปลัด-อธิบดีทส. โยกคนคุณภาพทำงาน ใครมีปัญหาให้ย้ายออก เหตุมีเวลาน้อย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนปฎิบัติหน้าที่ โดยช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 10.40 น. จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางมาถึงเป็นคนแรก เพื่อเตรียมตัวเข้าเฝ้าถวายสัตย์
จากนั้น เวลา 11.20 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาถึง พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานในกระทรวง ทส. ว่า ได้มีการคุยกับปลัด ทส.แล้ว เมื่อเข้าทำงานได้ก็ดำเนินการได้ทันที อันดับแรกตนจะคุยกับปลัดและอธิบดีทุกคนว่าข้าราชการที่พวกท่านมีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายให้เอาคนที่มีคุณภาพมาทำงาน ถ้าใครมีปัญหาก็ต้องย้าย ปรับหลังบ้านตัวเองให้เร็วที่สุด เอาคนที่มีคุณภาพมาทำงานให้เร็วที่สุด ต่อมาคือ เรื่อง PM 2.5 แผนแม่บทกฎหมายที่ต้องเร่ง ขั้นตอนถึงไหน เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่าที่จะต้องคงไว้และเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น โดยได้คุยกับอธิบดีคร่าวๆ แล้ว ซึ่งตนขอให้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพราะตนมาเพียงแค่กำกับนโยบายที่ติดขัดต่างๆ ทั้งนี้ จะเดินทางเข้ากระทรวง ทส.ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พร้อมกับมอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้ข้าราชการ ซึ่งยังทำอะไรมากไม่ได้ ต้องรอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน