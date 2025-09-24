ภูมิใจไทยมาแล้ว ยื่นร่างแก้ รธน.ฉบับพรรคร่วม รอ ปธ.สภาบรรจุวาระ ยืนยันพูดแล้วทํา

‘ภูมิใจไทย’ ยื่นร่างแก้ รธน. ฉบับพรรคร่วมรัฐบาลแล้ว รอ ‘วันนอร์’ บรรจุวาระให้พิจารณา ด้าน ‘ปธ.สภา’ นัดวิป 3 ฝ่ายถก 25 ก.ย. ตอนบ่าย 2 คุยวันแถลงนโยบายพ่วงหาวันถกแก้ รธน.
เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 24 กันยายน ที่รัฐสภา พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นำโดย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี และนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ต่อนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา
น.ส.แนนกล่าวว่า พรรค ภท.และพรรคร่วมรัฐบาล จำนวน 100 คน ได้ลงชื่อและร่วมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 หลังจากนี้ต้องรอการบรรจุวาระพิจารณา สำหรับเนื้อหาสาระคือกำหนดที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งมีที่มา 2 ส่วน คือมาจากการเลือกโดยรัฐสภา และมาจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์ยกร่างรัฐธรรมนูญ เชี่ยวชาญด้านการร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนจะยึดร่างแก้ไขของพรรคการเมืองใดเป็นหลักต้องหารือกันอีกครั้ง
เมื่อถามว่า นี่คือการแสดงการยืนยันว่าทําตาม MOA แน่นอนใช่หรือไม่ น.ส.แนนกล่าวว่า “ใช่ค่ะ พูดแล้วทํา”
ด้านนายวันมูหะมัดนอร์กล่าวว่า จะนำเอกสารร่างให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนและกฎหมาย โดยในเวลา 14.00 น. วันที่ 25 กันยายน จะนัดประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร (วิป) 3 ฝ่าย เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการกำหนดวันแถลงนโยบายของรัฐบาล เพราะแม้รัฐบาลมีความพร้อม ก็ต้องฟังวิปทุกฝ่ายให้เข้าใจตรง ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาเรื่ององค์ประชุม
นายวันมูหะมัดนอร์กล่าวต่อว่า ดังนั้น ในวันที่ 25 กันยายนก็จะได้ข้อสรุปทั้งหมดว่าจะประชุมวันไหนกี่วัน แบ่งฝ่ายละกี่ชั่วโมง แต่ก่อนการแถลงรัฐบาลต้องส่งเล่มเอกสารให้สมาชิกล่วงหน้า 3 วัน หากเป็นเรื่องด่วนมากและมีความจําเป็นจริงๆ ประธานสภาอาจจะขอให้เหลือเพียง 1 วันได้ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 25 กันยายนนี้ จะนำเรื่องการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมด้วยว่าจะกำหนดวันใดเป็นวันประชุม และจะนำร่างของพรรคการเมืองใดเป็นร่างหลัก
