สุชาติรับยังไม่ชัด กลุ่ม 16 สส. เข้าสังกัด ภท. หรือไม่ ยังมีเวลาคิดก่อนเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม 16 สส. ให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตทางการเมือง จะไปสังกัดพรรคใด หรือไปตั้งพรรคใหม่ว่า สำหรับตนคนเดียวไม่ได้ไปสังกัดพรรคไหน แต่เพื่อนที่ยังสังกัดพรรคเดิมเราก็มีต้องมารยาท ถ้าพูดอะไรออกไปทุกคนอาจจะไม่สบายใจ เพราะทุกคนยังต้องลงพื้นที่อยู่ แต่ระยะเวลาอีก 4 เดือนข้างหน้าที่เราตกลงกันไว้ก็มีระยะเวลาในการที่จะไปสังกัดพรรคการเมืองภายใน 30 วันอยู่แล้ว อย่างไรก็ทัน วันนี้เรามาร่วมรัฐบาล มาดูและมาเป็นกำลังให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย เราตั้งใจและเลือกเฟ้นคนที่จะนำพาประเทศไปสู่เป้าหมาย มีความเจริญรุ่งเรือง มีความเท่าเทียมกันของประชาชนไทยทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวถามว่า กลุ่ม 16 สส.มีความชัดเจนหรือไม่ว่า จะไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย (ภท.) หรือยังไม่ได้คิด นายสุชาติ กล่าวว่า เราคุยกันทุกวัน หากเราจะเดินหน้าหรือไปสังกัดพรรคใดต้องดูว่าเราไปทับซ้อนกับเขตใครหรือไม่ มันยากตรงที่ว่าเราจะไปทับพื้นที่กัน ซึ่งเราต้องมีการเจรจาหากเราจะไปตรงจุดที่ตั้งเป้ากันไว้ เมื่อถามย้ำว่า มีแนวโน้มจะทับซ้อนกับ สส.พรรค ภท.ใช่หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า สส.ไม่ทับซ้อนอยู่แล้ว เพราะ สส. 1 คน ก็ 1 เขตอยู่แล้ว แต่แค่บางจังหวัดอาจจะมีแกนนำซึ่งจะต้องไปทำความเข้าใจว่าถ้าเพื่อนเราไปอยู่ด้วยแล้วจะตัดขัดอะไรหรือไม่ ถ้าติดขัดตรงนี้ก็ต้องไปหาที่อยู่ให้เหมาะสม
เมื่อถามอีกว่า แสดงว่าแนวโน้มจะสังกัดพรรคใหม่ไปเลย เพื่อไม่ให้เป็นการทับซ้อนกับพรรค ภท. หรือพรรคอื่นหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการพูดคุยกันในอนาคต ต้องยอมรับว่า สส.ในกลุ่มตน บางพื้นที่หากอยู่พรรค ภท.ก็มีความง่ายในการหาเสียง แต่บางพื้นที่ก็มีบ้าง ซึ่งมีความยากในการจัดสรร หาคน เมื่อถามว่า ในระยะเวลา 4 เดือน จะมีการประกาศให้ประชาชนรู้หรือไม่ว่า สส.จะอยู่ที่ไหน นายสุชาติ กล่าวว่า ไม่จำเป็น เพราะวันนี้เรามาร่วมรัฐบาล เราเชื่อว่าผลงานที่ออกมาในระยะเวลา 4 เดือน สามารถจับต้องได้แน่นอน โดยนายอนุทินเป็นนักการเมือง รู้ความต้องการประชาชน รู้ระบบการบริหารประเทศ รู้ระบบการบริหารพรรคการเมือง รู้ระบบกฎหมาย ครบเครื่องอยู่แล้ว เชื่อว่า 4 เดือนนายกฯทำงานได้ และเราที่ทำงานร่วมกับนายกฯก็จะมีผลงานเอง ถึงเวลานั้นประชาชนจะเลือกตัว สส.เป็นหลักก่อน เพราะมองแล้วเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในกลุ่ม 16 สส. เวลาไปๆ ทั้งกลุ่ม หรือแยกกันตามสถานการณ์ นายสุชาติ กล่าวว่า น่าจะทั้งหมด เพราะเราอยู่ในฐานะพี่น้องร่วมกันมา เมื่อถามว่า มีคนจะเข้ามาเพิ่มในกลุ่ม 16 สส.หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า มีบ้าง แต่เป้าหมายการเมืองของเราไม่ได้มองที่มีจำนวนคนมากหรือน้อย แต่เรามองคนที่มีคุณภาพและอยู่กันแบบพี่น้อง ซึ่งเราเดินมาขนาดนี้แล้วอาจจะมีคนเข้ามาบ้าง แต่ตนกลัวเรื่องคำพูด หากพูดไปแล้วว่าอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ไม่เป็นไปตามคำพูดเราจะเสียคน เมื่อถามอีกว่า ฝ่ายค้านระบุว่าจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า สิ่งที่นายกฯตกลงก็ต้องเป็นไปตามคำพูด นักการเมืองทุกคนถ้าไม่ทำตามคำพูด ครั้งต่อไปก็ไม่รู้จะไปเดินเจอชาวบ้านได้อย่างไร นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด
เมื่อถามว่า มีการจัดสรรโควตารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้กลุ่ม 16 สส. หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ไม่ได้อยู่ในเรื่องการพูดคุยกันตอนนี้ เราไม่ได้คุยกันตรงนั้น