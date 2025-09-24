สุชาติ เตรียม เรียกอธิบดีอุทยานฯ แจง รายละเอียด ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมรุกป่า

สุชาติ เตรียมเรียกอธิบดีอุทยานฯ แจงรายละเอียด ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมรุกป่า ยันไม่ได้บอกจะย้ายใคร ขอให้เป็นเรื่องของปลัด-อธิบดีแต่ละกรม
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์ มติชนออนไลน์ ว่า เรื่องที่ตนให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้ว่า จะมีการโยกย้ายข้าราชการเพื่อรีบทำงานให้เสร็จภายใน 4 เดือนนั้น ความหมายของตนคือ ให้ปลัดและอธิบดี รีบทำงาน ใครมีปัญหา มีเรื่องถูกร้องเรียนก็ให้คนที่ตั้งใจทำงาน เข้ามาทำงานแทน ไม่ใช่ว่าตนจะไปย้าย
“ผมจะไปสั่งย้ายได้อย่างไร เป็นอำนาจของปลัด ของอธิบดี ที่จะย้ายข้าราชการระดับ 8 และ 9 ซึ่งความจริง ผมยังไม่รู้จักอธิบดีทุกคนในกรมเลย มีแค่บางกรมเท่านั้น คือ เรียกนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานฯเข้ามาคุย เพราะเป็นกรมใหญ่ มีความสำคัญ ดูเรื่องป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ บอกไปเลยว่าพี่เอ็ดดี้ (ชื่อเล่นนายอรรถพล) พี่ว่าของพี่ไปเลยเรื่องงานในกรม ผมจะไม่ไปยุ่ง เรื่องโยกย้าย รวมทั้งเรื่องอื่นๆ เพราะยังไงพี่ก็รู้เรื่องในกรมดีกว่าผมแน่ๆ บอกอธิบดีเท่านี้ ยืนยันว่า ไม่มีการพูดว่า อยู่ๆ จะไปย้ายคนตามใจชอบ อันนี้ไม่ถูกต้อง” นายสุชาติกล่าว
เมื่อถามเรื่องร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมยกเว้นความผิดแก่บุคคลที่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐด้านป่าไม้และที่ดิน หรือจะมีการยกความผิด แก่ผู้บุกรุกป่า 2 ร่าง ของ พรรคประชาชนและพรรคประชาชาติ เรื่องนี้รัฐมนตรีเห็นอย่างไร นายสุชาติกล่าวว่า เรื่องนี้ ได้บอกกับอธิบดีกรมอุทยานฯว่า วันที่ตนเข้ากระทรวงวันที่ 26 กันยายนนี้ ให้เตรียมข้อมูลมาอธิบาย ที่มาที่ไปให้ตนฟังอย่างละเอียด ตอนนี้ยังตอบไม่ได้