ครม.ใหม่ ทยอยเข้าทำเนียบ ถ่ายภาพติดบัตร รมว.ยุติธรรม รูดซิป ปัดตอบปมเขากระโดง

รมต.ทยอย เข้าทำเนียบ ถ่ายรูปติดบัตร “พัฒนา” ถึงคนแรก ด้าน รมว.ยุติธรรม รูดซิป หลังสื่อถามหนักใจหรือไม่ ทำคดีเขากระโดง
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่าย ก่อนคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ บรรดารัฐมนตรีทยอยเดินทางมาตึกสันติไมตรี เพื่อตรวจ ATK และถ่ายรูปเดี่ยวทำบัตรรัฐมนตรี โดยตั้งแต่เวลา 12.12 น. นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข เดินทางมาถึงตึกสันติไมตรี เป็นคนแรก จากนั้น น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รมช.มหาดไทย เดินทางมาถึง รวมถึง น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย เดินทางมาถึงแล้วเช่นกัน
จากนั้นเวลา 13.05 น. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมาถึง ตามด้วย พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ต่อมาเวลา 13.20 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาถึง ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงความหนักใจในการทำหน้าที่หรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องคดีเขากระโดง พล.ต.ต.รุทธพลไม่ได้ตอบคำถาม แต่ยิ้มเพื่อให้สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพ ก่อนจะเข้าตึกสันติไมตรีไปทันที
จากนั้น บรรดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ทยอยเดินทางมาถึง อาทิ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นายเอกนิติ นิติฑันธ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นต้น