พิสิษฐ์ หวัง รบ.ทำตามนโยบาย อย่าให้เหมือนชุดเก่าแถลงเป็นเล่มแต่ไม่ทำอะไร
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 กันยายน ที่รัฐสภา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว. กล่าวถึงการกำหนดนัดแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ว่าในพรุ่งนี้ (25ก.ย.) ช่วง14.00 น.จะมีการประชุมวิป 3 ฝ่าย เพื่อหารือเรื่องกรอบระยะเวลา จากนั้นทางวุฒิสภา (ส.ว.) จะจัดสรรเวลาให้กับทางส.ว.ที่ประสงค์จะอภิปราย ส่วนจะได้คนละกี่นาทีนั้น ขึ้นอยู่กับว่าเราได้จัดสรรเวลามากี่ชั่วโมง ขณะนี้มีผู้สนใจอภิปรายแล้ว 20-30 คน
เมื่อถามถึงคาดหวังในการแถลงนโยบายนั้น นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า หวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำในสิ่งที่เสนอ ไม่เหมือนรัฐบาลชุดที่แล้วที่เสนอมาเป็นเล่มแต่ไม่ทำตามที่เสนอเลย ส่วนตัวมองว่าระยะเวลา 4 เดือนถือว่าน้อยมาก แต่หากทำชดเชย2ปีที่ผ่านมาได้ถือว่าคุ้ม
เมื่อถามว่าอาจจะมีการถกเรื่องของธรรมนูญได้มีการเตรียมตัวไว้อย่างไร นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า ไม่มีการเตรียมอะไรเพราะเราไม่สามารถเสนอได้ตามมาตรา256 ส่วนร่างของพรรคภูมิใจไทยที่อาจจะถูกร้องเนื่องจากมีข้อกังขานั้น ไม่ว่าจะร่างของพรรคไหนก็มีความสุ่มเสี่ยง ส่วนตัวยังไม่เห็นร่างชัดๆ
ส่วนเรื่องไหนที่มีความสุ่มเสี่ยงจะขัดรัฐธรรมนูญจะตัดออกใช่หรือไม่ นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า แน่นอน เชื่อว่าส.ส.ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะที่วินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเป็นผู้เลือกสสร.ได้โดยตรง ส่วนตัวมองว่ามีความเป็นไปได้ที่วุฒิสภาจะโหวตผ่านวาระ1 แต่อย่างไรก็ตามในหมวด1หมวด2 ต้องไม่แก้
“แต่ขอให้จับตาดูสิ่งที่นักการเมืองกลัวสองอย่างคือจริยธรรม และความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์“ นายพิสิษฐ์กล่าว