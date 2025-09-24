เฉลิมชัย จ่อทิ้งปชป. นัดคุยอภิสิทธิ์ 25 ก.ย.นี้ โกหนอเชื่อ ส่งไม้ต่อหน.เสร็จ ซบแน่ ภท.หรือกล้าธรรม 

“โกหนอ”เผย “เสี่ยต่อ”ทิ้ง ปชป.แน่ หลังส่ง “มาร์ค”รีเทิร์น”หัวหน้าพรรค 18 ต.ค. เตรียมคุย “อภิสิทธิ์ “25 ก.ย.นี้ เชื่อ”เฉลิมชัย”ซบ“ภูมิใจไทย”มากกว่า”กล้าธรรม”เหตุ “เดชอิศม์”ไปแล้ว ลั่น พร้อมอยู่กับ”ประชาธิปัตย์”แต่ต้องไม่มี “สาทิตย์”ไม่งั้นไป “ภท.
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ หรือ โกหนอ บ้านใหญ่จังหวัดตรัง ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทย ถึงอนาคตทางการเมืองยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สมัยหน้าก็ไม่อยู่ประชาธิปัตย์แล้ว ว่า เมื่อวาน (23 ก.ย.) นายเฉลิมชัย มารับประทานอาหารกับตนที่ จ.ตรังแล้ว และนั่งคุยกัน 2 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ก็ถามสารทุกข์สุกดิบ และมีการเมืองด้วย โดยตนถามนายเฉลิมชัย 3 ประเด็น 1.ยังอยู่ประชาธิปัตย์หรือไม่ 2.ยังทำการเมืองต่อหรือไม่ และ 3.ถ้าทำการเมืองต่อ แล้วไปที่ไหน ซึ่งคำตอบที่ได้ ในประเด็นแรก นายเฉลิมชัยบอกว่า เขาคงไม่กลับไปประชาธิปัตย์แล้ว แต่จะช่วยดำเนินการให้มีการเลือก หัวหน้าพรรคคนใหม่ในวันที่ 18 ตุลาคานี้ ให้เสร็จสิ้น หลังจากนั้นก็คงจะออกจากพรรค และเมื่อตนถามว่า นายเฉลิมชัยสนับสนุนใคร ก็ตอบไม่ชัดเจน แต่ฟังแนวโน้มน่าจะไปทาง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ วันที่ 25 กันยายน เขาจะนัดเจอกัน
นายสมชายกล่าวต่อว่า ประเด็นที่ 2 ที่ถามว่า จะทำการเมืองต่อหรือไม่ นายเฉลิมชัยบอกว่า ขอไปพบ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ให้ครบทุกคนก่อน แล้วจะถามความคิดแต่ละคน เพราะนายเฉลิมชัยเป็นห่วง ส.ส.ของพรรคว่าจะเดินไปทางไหน หรือจะแตกฉานซ่านเซ็น จะไปรวบรวมทั้งหมดดูว่าจะไปอย่างไร และประเด็นที่ 3 ซึ่งตนได้ถามว่า ถ้าการเมืองต่อจะไปจะไปพรรคไหนหรือ ทำการเมืองเอง นายเฉลิมชัยก็บอกตรงๆ ว่า น่าจะมี 3 พรรค คือพรรคกล้าธรรมกับภูมิใจไทย ซึ่งตนไม่ทราบว่า ทำไมถึงเป็น 2 พรรคนี้ เพราะเป็นความคิดที่นายเฉลิมชัยพูดออกมา โดยนายเฉลิมชัยบอกว่า ถ้าเขาการเมือง น่าจะไป 2 พรรคนี้ เพราะกระแสเขามีในภาคใต้ เนื่องจากเสียงส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้
เมื่อถามว่า คิดว่านายเฉลิมชัยให้น้ำหนักพรรคไหนมากกว่ากันระหว่างพรรคกล้าธรรมกับพรรคภูมิใจไทย นายสมชายกล่าวว่า นายเฉลิมชัยบอกว่ายังไม่ฟันธง แต่ขอเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ เพื่อไปเจอกับ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนว่าจะเอาอย่างไร ซึ่งตนรู้ว่านายเฉลิมชัยเป็นห่วงทุกคนว่า ทุกคนจะไปอย่างไร แต่ถ้าทุกคนมีทางเลือกของตัวเองแล้ว นายเฉลิมชัยก็จะต้องวางมือ
“ส่วนผมมี 2 ทางเลือก ตราบใดที่เสี่ยงต่อยังอยู่ประชาธิปัตย์ ผมไม่ไปไหน แต่วันนี้เสี่ยต่อชัดเจนแล้วว่า ไม่อยู่ประชาธิปัตย์แล้ว แต่ไม่ได้หมายถึงว่า ผมจะต้องไปกับเสี่ยต่ออย่างเดียว ผมอาจจะอยู่ประชาธิปัตย์ ทั้งนี้ 2 ทางเลือกที่เสี่ยต่อบอกว่า กล้าธรรมกับภูมิใจไทย แต่ผมมองว่าผมมี 2 ทางเลือกคือประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทย ซึ่งเขต 1 เขต 2 จังหวัดตรังก็อยู่กับพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว แต่ถ้าคุณอภิสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าพรรคผมค่อนข้างพอใจ แต่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งว่า ถ้ามีสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ต้องไม่มีสมชาย ผมชัดเจน เพราะเวลาเราขัดแย้งกัน ไม่มีใครไกล่เกลี่ยเลย ปล่อยให้เราสู้กันเองวันนี้เป็นโจทย์ที่ยากสักหน่อย แต่ถ้าคุณอภิสิทธิ์มาผมก็สนับสนุนเพราะเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสม และหากมีสาทิตย์ สมชายจะไปอยู่ภูมิใจไทยหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่ง” นายสมชายกล่าว
เมื่อถามว่า หากไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเท่ากับว่า จ.ตรังเป็นของภูมิใจไทยยกทีมใช่หรือไม่ นายสมชายกล่าวว่า น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะในจังหวัดตรังเราก็เหนียวแน่น อาจจะคนละพรรคแต่ละเราก็พวกเดียวกันทั้ง 4 คน
ต่อข้อถามว่า ทำไมนายเฉลิมชัยจึงอยู่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ นายสมชายกล่าวว่า นายเฉลิมชัยน่าจะคับแค้นใจ ไปนอนอยู่ที่จังหวัดประจวบฯ 10 วัน แล้วตัดสินใจลาออกโดยไม่บอกใครเลย เพราะถ้ามีคนรู้ก็จะออกไม่ได้ลาออก แต่ตอนนี้เห็นหน้าตาสดใส แสดงว่าสบายใจ และเป็นห่วงน้องๆ ส.ส.หลายคนที่ดูแลอยู่ว่าจะอยู่อย่างไร ขอเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วจะชัดเจน
ต่อข้อถามว่า อะไรที่ทำให้นายเฉลิมชัยแค้นใจมากๆ หรือแค้นใจนายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา รักษาการเลขาธิการพรรค นายสมชายกล่าวว่า น่าจะมีส่วนด้วย เพราะบางทีหากเดินไปก็ลำบาก บางคนบอกว่า “หน่อแก่กว่าลำ” ก็ลำบาก
เมื่อถามอีกว่ามีข่าวว่า นายเดชอิศม์จะยกทีมไปอยู่ ไปอยู่กับพรรคกล้าธรรมหากเป็นเช่นนี้นายเฉลิมชัยก็ไม่ไปพรรคกล้าธรรมใช่หรือไม่ นายสมชายกล่าวว่า ก็ไม่แน่อาจเป็นอย่างนั้นก็ได้
เมื่อถามว่า นายเฉลิมชัยยังคุมเสียง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อยู่กี่คน นายสมชายกล่าวว่า ทั้ง ส.ส.ส่วนใหญ่และกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค นายเฉลิมชัยยังคุมได้ เพราะทั้งประธานสาขาพรรค และตัวแทนจังหวัด ยังเป็นคนของนายเฉลิมชัยอยู่ ตนคิดว่าน่าจะ 80% ที่อยู่กับนายเฉลิมชัย โดยมี ส.ส.อยู่ในมือประมาณ 18 คน เมื่อหัก ส.ส.งูเห่า และผู้ใหญ่ของพรรคแล้ว ดังนั้นต้องดูว่านายเฉลิมชัยจะมอบเสียงนี้ให้ใคร แต่ดูเหมือนชัดเจนแล้วมอบให้นายอภิสิทธิ์ ทำให้โอกาสของนายอภิสิทธิ์จะนั่งเป็นหัวหน้าพรรคมีสูง
เมื่อถามว่า ถ้านายอภิสิทธิ์รีเทิร์นเป็นหัวหน้าพรรคแล้วใครจะเป็นเลขาธิการพรรค นายสมชายกล่าวว่า ตนไม่แน่ใจ อาจจะเป็นนางนวลพรรณ ล่ำซำ (มาดามแป้ง) หรือใคร ก็มีตัวเลือกหลายตัว แต่ดูเหมือนนายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รักษาการรองหัวหน้าพรรค เขายังอยู่ประชาธิปัตย์ และเขาก็เชียร์นายอภิสิทธิ์เหมือนกัน
ต่อข้อถามว่า นายชัยชนะอยู่กลุ่มเดียวกับนายเดชอิศม์ใช่หรือไม่ หรือต่างคนต่างเดิน นายสมชายกล่าวว่า คงไม่ตามกันไป เพราะนายชัยชนะก็มีแนวคิดเป็นของตัวเอง และยืนยันว่ายังอยู่พรรคประชาธิปัตย์ แต่จะมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นเลขาธิการพรรค แล้วจะอยู่ที่เดิม แต่ถ้าไม่ได้เลขาธิการพรรค ก็ไม่แน่เหมือนกัน อย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ เพราะการเมืองช่วงนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ต้องดูกันวันต่อวัน แต่ของตนชัดเจนไม่มีอย่างอื่น