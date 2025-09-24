กกต.วินิจฉัยคำร้องเลือกตั้งเทศบาล ผ่าน 5 เดือนเสร็จ 292 เรื่อง เหลือพิจารณาอีก 1.3 พันคดี
เมื่อวันที่ 24 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าการพิจารณาคำร้อง/ความปรากฏ เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีกรณีครบวาระเมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า มีคำร้องเรียน/ความปรากฏ เกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าวเข้ามาที่กกต.จำนวน 1,613 เรื่อง ในจำนวนนี้แบ่งเป็นคำร้องจำนวน 1,508 เรื่อง และความปรากฏจำนวน 105 เรื่อง ทั้งนี้กกต.มีการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 292 เรื่อง แบ่งเป็น การพิจารณาคำร้อง 275 เรื่องโดย สั่งไม่รับ /มีการรวมเรื่อง จำนวน 182 เรื่อง ไม่มีมูล/สั่งยกคำร้อง/สั่งยุติเรื่อง จำนวน 93 เรื่อง ส่วนกรณีมีการวินิจฉัยชี้ขาดจำนวน 17 เรื่อง คือให้มีการยกคำร้อง 2 สำนวน ระงับสิทธิ์จำนวน 15 สำนวน
สำหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการขณะนี้เหลืออยู่ 1,321 เรื่อง แบ่งเป็นการตรวจคำร้อง/ตรวจสอบ/ตรวจมูล จำนวน 33 เรื่อง เรื่องที่อยู่ระหว่างการสืบสวน/ไต่สวน จำนวน 218 สำนวน เรื่องที่สำนักงานกกต.เสนอสั่งไม่รับ/รายงานการตรวจสอบ/ รายงานตรวจมูล จำนวน 297 เรื่อง สำนักงานกกต.สรุปสำนวน/จัดทำความเห็นเลขาธิการกกต.จำนวน 543 สำนวน สำนักงานกกต.เสนอสำนวนต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยจำนวน 193 สำนวน และเรื่องที่สำนักงานกกต.อยู่ระหว่างเสนอสำนวนเข้าวาระการประชุมกกต.จำนวน 37 สำนวน
ในการนี้ เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้รับสำนวนแล้ว จะดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาคำร้อง / สำนวน ดังนี้ ชั้นที่ 1 สำนักงานกกต.ประจำจังหวัด เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ได้รับสำนวนแล้ว ให้ดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนและจัดทำความเห็น เพื่อเสนอให้ผอ.กกต.จังหวัดมีความเห็นประกอบสำนวน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้จัดส่งสำนวนไปยังสำนักงานกกต. (ส่วนกลาง) โดยเร็ว
ชั้นที่ 2 สำนักงานกกต. (ส่วนกลาง) เมื่อได้รับสำนวนจากสำนักงานกกต.จังหวัดแล้วให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนผู้รับผิดชอบสำนวน ดำเนินการวิเคราะห์สำนวนและจัดทำความเห็นเสนอผ่านผอ.ฝ่าย, รองผอ.สำนัก, ผอ.สำนัก และเลขาธิการกกต. (รองเลขาธิการกกต.ที่ได้รับมอบหมาย) ชั้นที่ 3 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยขี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เมื่อได้พิจารณาแล้วจะทำความเห็น และสำนักงานกกต.เสนอสำนวนให้กกต.พิจารณา ชั้นที่ 4 เมื่อกกต.ได้รับสำนวนจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยฯ แล้ว ต้องพิจารณาชี้ขาดหรือสั่งการโดยเร็ว