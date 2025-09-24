สมศักดิ์ อ้อนชาวศรีสะเกษ เลือก ‘ภูริกา’ หนึ่งแรงหนุนดัน พ.ร.บ.อสม. เข้าสภา

สมศักดิ์ อ้อนชาว อ.ขุนหาญ-ภูสิงห์ เลือก ‘ภูริกา’ เข้าไปเป็นหนึ่งแรงหนุนสานต่อ พ.ร.บ.อสม.
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) ปราศรัยย่อยในพื้นที่ อ.ขุนหาญ และ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ว่า จำเป็นต้องเลือก น.ส.ภูริกา สมหมาย ผู้สมัคร ส.ส.พรรค พท. เบอร์ 1 เข้าไปทำงานกับพรรค พท. เพื่อสานต่อผลักดันนโยบายที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกด้าน รวมถึงออกร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (พ.ร.บ.อสม.) เพื่อเพิ่มสวัสดิการ สร้างความมั่นคงในการทำงาน เป็นหมอด่านหน้าดูแลสุขภาพชุมชน ส่งเสริมการกินอาหารเพื่อสุขภาพ ลดการเจ็บป่วย ของโรคความดัน เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ สร้างสุขภาพที่ดีของชุมชน
นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า นโยบายสำคัญส่วนหนึ่งของพรรค พท. คือการผลักดันขับเคลื่อนมาตลอดการออกร่าง พ.ร.บ.อสม. เพิ่มสวัสดิการ อสม.ให้มีความมั่นคงในการทำงาน มีศักยภาพในการทำงาน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น จะต้องมีการผลักดันต่อเนื่อง ทำให้การเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 5 จ.ศรีสะเกษ จึงมีความสำคัญ และจำเป็นต้องเลือกน.ส.ภูริกา ผู้สมัคร ส.ส.จากพรรค พท.เข้าไปทำงาน และเข้าไปเป็นอีกหนึ่งเสียงสนับสนุนพรรค พท. ในการออกกฎหมาย พ.ร.บ.อสม.ให้สำเร็จตามเป้าหมาย