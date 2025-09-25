เรียงคนมาเป็นข่าว:นิวรอน/ภาพข่าวสังคม วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568
●…เริ่มรอยร้าวทางความคิด เมื่อพรรค 3 พรรคส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โฟกัสไปที่ที่มาของ ส.ส.ร. ที่มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พรรคประชาชนเสนอให้ประชาชนเลือกตั้งแล้วส่งให้รัฐสภาเลือกเหลือตามที่กำหนด แล้วไปรวมกับสัดส่วนอื่นๆ เช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยที่เสนอประชาชนเลือกแล้วส่งให้รัฐสภาเลือกเหลือเท่าที่กำหนด ขณะที่รายละเอียดอาจจะแตกต่างกัน ส่วนพรรคภูมิใจไทยนั้นมีความแตกต่าง คือเสนอให้แต่ละจังหวัดเปิดรับสมัคร แล้วให้รัฐสภาเลือก ความเห็นที่ไม่พ้องกันคงต้องถกแถลงตอบโต้กันเพื่อหาข้อยุติ
●…ประเด็นที่มา ส.ส.ร.มีการตั้งคำถามมาตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย เพราะหลายคนมองว่าเป็นการ “ตอบ” โดยที่ไม่ได้ “ถาม” และเมื่อคำตอบที่ออกมาระบุว่า ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สามารถมาจากประชาชนโดยตรง ทำให้ความหวังให้มี ส.ส.ร.เลือกตั้งโดยตรงถูกตัดออกไป
●…บรรดาพรรคการเมืองจึงเสนอทางออกให้เลือกตั้งทางอ้อม คือให้ประชาชนเลือกมาก่อนครั้งหนึ่งแล้วให้รัฐสภาเป็นการคัดเลือกเป็นอันดับสุดท้าย แต่ก็เป็น “ทางออก” ที่บรรดาพรรคการเมืองคิดเอาเอง เพราะหากมีนักร้องไปยื่นข้อสงสัยว่าวิธีการดังกล่าวจะขัดรัฐธรรมนูญอีกหรือไม่ก็ไม่แน่ว่า “ข้อเสนอ” นี้จะมีอนาคตอย่างไร
●…ย้อนกลับไปตอนที่พรรคประชาชนยื่นเงื่อนไข 5 ข้อให้พรรคภูมิใจไทยตอบรับ เพื่อสนับสนุน อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ ก็มีหลายคนทำนายเอาไว้แล้วว่าจุดขัดแย้งแตกหักเงื่อนไข 5 ข้อดังกล่าวน่าจะอยู่ที่ประชามติและการยกร่างรัฐธรรมนูญเพราะแนวคิดของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนในเรื่องนี้ไม่ตรงกันอยู่แล้ว
●…เหตุหนึ่งเป็นเพราะเมื่อรัฐสภาเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการเลือกส.ส.ร. แล้ววุฒิสภาชุดปัจจุบันยังปฏิบัติหน้าที่แบบอยู่ยาวท่ามกลางข้อกล่าวหา “ส.ว.สีน้ำเงิน” โอกาสที่รัฐสภา หมายถึง ส.ส.และ ส.ว.จะโอนเอียงไปซีกความคิดของภูมิใจไทยย่อมมีมากกว่าการโอนเอียงไปตามแนวคิดของพรรคประชาชน ยิ่งผนวกกับข้อมูลข้อกล่าวเรื่องการฮั้วเลือก ส.ว.ด้วยแล้ว โอกาสที่จะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเริ่มริบหรี่
●…คำพูด “นิกร จำนง” อดีตเลขานุการอนุ กมธ.ประชามติ มีประสบการณ์การร่างรัฐธรรมนูญปี’40 มองว่าการเลือกตั้งทางอ้อมคือทางออกเหมือนกัน และมองว่าคำว่า “รธน.ฉบับประชาชน” นั่นอยู่ที่กระบวนการร่างว่าฟังเสียงของประชาชนและทำเพื่อคนส่วนใหญ่มากแค่ไหน ถ้าทำเพื่อคนส่วนใหญ่ได้ก็เป็นฉบับประชาชน แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นฉบับประชาชน และเมื่อมองแนวโน้มจากร่างกฎหมายของ 3 พรรคแนวทางไหนจะฟังเป็นฉบับประชาชน
●…หลังจาก อนุทิน เป็นนายกฯ ดูเหมือนจะได้รับเสียงสรรเสริญมากกว่าสาปแช่ง เพราะนับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามานายกฯอนุทินเดินหน้าเอาใจสังคมเต็มที่นโยบายการเมือง เดินหน้า 4+4 บริหาร 4 เดือน รักษาการ 4 เดือน นโยบายเศรษฐกิจ ลุย “คนละครึ่ง” ทันทีหลังจากแถลงนโยบายรัฐบาลแล้วตามด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ควิกบิ๊กวิน”
●…ขณะเดียวกัน เดินหน้าพบปะภาคเอกชนครบถ้วน ทั้งสภาอุตสาหกรรม หอการค้าไทยฯ สมาคมธนาคาร และรับข้อเสนอของทุกฝ่ายมาปรับเป็นนโยบาย 4 เดือน ด้านชายแดน มอบความไว้วางใจให้ “ทหารนำ” ประกาศไม่เปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชาเด็ดขาด ถึงขั้นขึ้นเวที “สุนัขที่ไหนจะไปเปิดด่าน” เหลือแต่ชนักติดหลังคือ คดีเขากระโดง และคดีฮั้วเลือก ส.ว. นี่แหละที่พร้อมจะกลายเป็นเชื้อปะทุถ้าบริหารจัดการได้ไม่ดี
นิวรอน