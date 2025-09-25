การเมือง

เรียงคนมาเป็นข่าว:นิวรอน/ภาพข่าวสังคม วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568

●…เริ่มรอยร้าวทางความคิด เมื่อพรรค 3 พรรคส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โฟกัสไปที่ที่มาของ ส.ส.ร. ที่มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พรรคประชาชนเสนอให้ประชาชนเลือกตั้งแล้วส่งให้รัฐสภาเลือกเหลือตามที่กำหนด แล้วไปรวมกับสัดส่วนอื่นๆ เช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยที่เสนอประชาชนเลือกแล้วส่งให้รัฐสภาเลือกเหลือเท่าที่กำหนด ขณะที่รายละเอียดอาจจะแตกต่างกัน ส่วนพรรคภูมิใจไทยนั้นมีความแตกต่าง คือเสนอให้แต่ละจังหวัดเปิดรับสมัคร แล้วให้รัฐสภาเลือก ความเห็นที่ไม่พ้องกันคงต้องถกแถลงตอบโต้กันเพื่อหาข้อยุติ

●…ประเด็นที่มา ส.ส.ร.มีการตั้งคำถามมาตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย เพราะหลายคนมองว่าเป็นการ “ตอบ” โดยที่ไม่ได้ “ถาม” และเมื่อคำตอบที่ออกมาระบุว่า ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่สามารถมาจากประชาชนโดยตรง ทำให้ความหวังให้มี ส.ส.ร.เลือกตั้งโดยตรงถูกตัดออกไป

●…บรรดาพรรคการเมืองจึงเสนอทางออกให้เลือกตั้งทางอ้อม คือให้ประชาชนเลือกมาก่อนครั้งหนึ่งแล้วให้รัฐสภาเป็นการคัดเลือกเป็นอันดับสุดท้าย แต่ก็เป็น “ทางออก” ที่บรรดาพรรคการเมืองคิดเอาเอง เพราะหากมีนักร้องไปยื่นข้อสงสัยว่าวิธีการดังกล่าวจะขัดรัฐธรรมนูญอีกหรือไม่ก็ไม่แน่ว่า “ข้อเสนอ” นี้จะมีอนาคตอย่างไร

●…ย้อนกลับไปตอนที่พรรคประชาชนยื่นเงื่อนไข 5 ข้อให้พรรคภูมิใจไทยตอบรับ เพื่อสนับสนุน อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ ก็มีหลายคนทำนายเอาไว้แล้วว่าจุดขัดแย้งแตกหักเงื่อนไข 5 ข้อดังกล่าวน่าจะอยู่ที่ประชามติและการยกร่างรัฐธรรมนูญเพราะแนวคิดของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนในเรื่องนี้ไม่ตรงกันอยู่แล้ว

●…เหตุหนึ่งเป็นเพราะเมื่อรัฐสภาเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการเลือกส.ส.ร. แล้ววุฒิสภาชุดปัจจุบันยังปฏิบัติหน้าที่แบบอยู่ยาวท่ามกลางข้อกล่าวหา “ส.ว.สีน้ำเงิน” โอกาสที่รัฐสภา หมายถึง ส.ส.และ ส.ว.จะโอนเอียงไปซีกความคิดของภูมิใจไทยย่อมมีมากกว่าการโอนเอียงไปตามแนวคิดของพรรคประชาชน ยิ่งผนวกกับข้อมูลข้อกล่าวเรื่องการฮั้วเลือก ส.ว.ด้วยแล้ว โอกาสที่จะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเริ่มริบหรี่

●…คำพูด “นิกร จำนง” อดีตเลขานุการอนุ กมธ.ประชามติ มีประสบการณ์การร่างรัฐธรรมนูญปี’40 มองว่าการเลือกตั้งทางอ้อมคือทางออกเหมือนกัน และมองว่าคำว่า “รธน.ฉบับประชาชน” นั่นอยู่ที่กระบวนการร่างว่าฟังเสียงของประชาชนและทำเพื่อคนส่วนใหญ่มากแค่ไหน ถ้าทำเพื่อคนส่วนใหญ่ได้ก็เป็นฉบับประชาชน แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นฉบับประชาชน และเมื่อมองแนวโน้มจากร่างกฎหมายของ 3 พรรคแนวทางไหนจะฟังเป็นฉบับประชาชน

●…หลังจาก อนุทิน เป็นนายกฯ ดูเหมือนจะได้รับเสียงสรรเสริญมากกว่าสาปแช่ง เพราะนับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามานายกฯอนุทินเดินหน้าเอาใจสังคมเต็มที่นโยบายการเมือง เดินหน้า 4+4 บริหาร 4 เดือน รักษาการ 4 เดือน นโยบายเศรษฐกิจ ลุย “คนละครึ่ง” ทันทีหลังจากแถลงนโยบายรัฐบาลแล้วตามด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ควิกบิ๊กวิน”

●…ขณะเดียวกัน เดินหน้าพบปะภาคเอกชนครบถ้วน ทั้งสภาอุตสาหกรรม หอการค้าไทยฯ สมาคมธนาคาร และรับข้อเสนอของทุกฝ่ายมาปรับเป็นนโยบาย 4 เดือน ด้านชายแดน มอบความไว้วางใจให้ “ทหารนำ” ประกาศไม่เปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชาเด็ดขาด ถึงขั้นขึ้นเวที “สุนัขที่ไหนจะไปเปิดด่าน” เหลือแต่ชนักติดหลังคือ คดีเขากระโดง และคดีฮั้วเลือก ส.ว. นี่แหละที่พร้อมจะกลายเป็นเชื้อปะทุถ้าบริหารจัดการได้ไม่ดี

นิวรอน

มอบเครื่องมือแพทย์ – สมคิด รุจีปกรณ์ และวุฒิพงษศ์ ชาครัตพงศ์ ตัวแทนมอบเครื่องมือแพทย์
จำนวน 2,930,000 บาท ให้กับ นพ.ประวีร์ คำศรีสุข ผอ.โรงพยาบาลพล และเกื้อกูล ชนะวงศ์
และประโยชน์ เรืองสุขอุดม ประธานพัฒนาโรงพยาบาลและคณะ พร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่
อ.พล จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้
มอบโล่เกียรติคุณ – สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณและทุนการศึกษาแก่เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม โดยมีร้อยตำรวจโท
มนัส โนนุช ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้
โหมโรง – คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ประกอบด้วย ร.ร.อัสสัมชัญ เจ้าภาพการจัดแข่งขัน, ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย และร.ร.เทพศิรินทร์ เดินทางพบสื่อในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรม PRESS TOUR เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน โดยมี นฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการมติชน ให้การต้อนรับ ที่บริษัท
มติชน จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้
เปิดตัว – สุทธิภา สวัสดิ์-ชูโต กรรมการบริหาร Crystal Home เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 2 แบรนด์ระดับโลก ได้แก่ THG Paris ก๊อกน้ำระดับตำนานจากฝรั่งเศส และ Composit แบรนด์ครัวและตู้เสื้อผ้าชั้นนำจากอิตาลี โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย, ฯพณฯ เปาโล ดีโอนีซี เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และณินทิรา โสภณพนิช กรรมการ บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ณ Crystal Home ที่ CDC เมื่อเร็วๆ นี้
เลี้ยงอำลา – วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ ผู้บริหาร Prezioso Jewelry และ นพ.ปรัชญ์ พึ่งเจษฎา
จัดเลี้ยงแด่ พล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบ.ตร. ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมี อวิกา แจ้งเจนกิจ,
วันชัย ดุลยธรรมภักดี และพรพิมล วงศ์สุข ร่วมด้วย ที่ห้องลอร์ดจิมส์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ
จัดอบรม – จันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นำโดย กษมา กองสมัคร รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความมั่นคง สานต่อโครงการ GrabAcademy จัดงาน “ยกระดับมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ” มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะในด้านบริการ โดยมี เมธิณี อนวัชกุล, ผศ.วัชรากร มยุรี, หนึ่งฤทัย มอริซ, สมชาย
เดชนิมิตรชัย และภาณุพล กิตติคำรณ ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้