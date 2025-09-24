นายกฯ นำครม. ออกจากทำเนียบฯ เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ฯ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พร้อมกันที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเดินทางเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
จากนั้น เมื่อเวลา 15.00 น. นายอนุทิน ได้นำบรรดารัฐมนตรี ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ที่ด้านหน้าสนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลัง ครม. ถ่ายภาพหมู่เสร็จสิ้น นายอนุทิน ได้นำคณะรัฐมนตรีเดินไปยังตึกบัญชาการ 1 เพื่อรวมตัวกันที่ห้องประชุม 510 รอเวลาไปเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ที่พระที่นั่งอัมพรสถานในเวลา 18.00 น. ก่อนที่เวลา 16.10 น. นายอนุทิน และคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะขึ้นรถเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลพร้อมกัน
