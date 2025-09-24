ConforAll นัดทวงคำวินิจฉัยฉบับเต็ม ยันร้องป.ป.ช.แน่ ถ้า 5 ตุลาการ วินิจฉัยเกินคำขอ ปมที่มาสสร.

ConforAll นัดทวงคำวินิจฉัย ศาลฉบับเต็ม ยันร้องป.ป.ช.แน่ ถ้า 5 ตุลาการ วินิจฉัยเกินคำ ปมที่มาสสร.
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ (ConforAll) นัดเคลื่อนไหวทวงถามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม กรณีประชามติแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ ได้วินิจฉัยไป เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประตู 2 ชั้น 2 ศูนย์ราชการ อาคาร A ในวันที่ 26 กันยายน เวลา 10.00 น. หลังในเอกสารข่าวปรากฎความตอนหนึ่งในคำวินิจฉัย ที่ระบุว่า “รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง” ซึ่ง ConforAll พิจารณาแล้วเห็นว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
ConforAll จึงเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญต้องเผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็มออกมาโดยเร็วที่สุด ในกรณีที่คำวินิจฉัยฉบับเต็มไม่อนุญาตให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.ได้โดยตรง เครือข่าย ConforAll จะดำเนินการยื่นคำร้องข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ไต่สวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 5 ท่าน กรณีมีคำวินิจฉัยเกินคำขอที่รัฐสภายื่นไป ซึ่งส่งผลให้ประชาชนไม่อาจเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง อันเป็นการขัดต่อหลักการอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย