อนุทิน น้ำตาคลอ ซาบซึ้ง หลังเข้าถวายสัตย์ฯ ลั่นพร้อมลุยงานสุดชีวิต เชื่อมั่นครม.ทำสุดสมอง

“นายกฯ” เสียงสั่นน้ำตาคลอ ซาบซึ้งหลังนำ ครม.ถวายสัตย์ฯ ลั่น พร้อมทำงานสุดชีวิต สละทั้งชีวิตให้ราชบัลลังก์
เมื่อเวลา 19.15 น.วันที่ 24 กันยายน 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดินทางกลับทำเนียบรัฐบาล หลังจากเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ที่ตึกบัญชาการ 1 ทันทีที่มาถึงผู้สื่อข่าวสอบถามว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราโชวาทอย่างไรบ้าง โดยนายอนุทิน กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ และน้ำตาคลอ ว่า คณะรัฐมนตรีทุกคนได้รับพระราชทานพร และพระบรมราโชวาท ตนเชื่อว่า คณะรัฐมนตรีทุกท่านมีความปลื้มปิติ และจะต้องทำงานสนองพระเดชพระคุณ และสนองพระมหากรุณาธิคุณอย่างสุดความสามารถสุดชีวิต สุดสมองของแต่ละท่านที่มีอยู่ เป็นมงคลสูงสุดที่พวกเราได้รับ
ผู้สื่อข่าวกระเซ้านายกฯ ว่า ซาบซึ้งจนน้ำตาคลอ นายอนุทินยิ้ม และพยักหน้ารับ ก่อนย้ำว่า “เป็นพระมหากรุณาที่คุณที่สามัญชนอย่างผม พึงจะได้รับจะไม่มีทางทำอะไรนอกจากทำคุณงามความดีให้กับประเทศ และประชาชน ตามพระราชดำรัสที่ได้รับสั่งไว้
เมื่อถามว่า ยอมจะสละชีวิตได้ทุกอย่างเลยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “สละทั้งชีวิตให้ราชบัลลังก์ ซึ่งทำมานานแล้ว เป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม”