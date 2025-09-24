ซาบีดา-ธนกร ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ เผย ในหลวง พระราชทานกำลังใจ ให้ครม.ทำเพื่อประเทศ

‘ซาบีดา‘ เผย ในหลวงทรงให้กำลังใจ ครม.ใหม่ ทำเพื่อประเทศชาติ ด้าน ’ธนกร’ ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทำงานเพื่อประชาชน
เมื่อเวลา 19.15 น. วันที่ 24 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ทำเพื่อประเทศชาติ
ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐมนตรีทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้กำลังใจในการทำงาน ตนจะตั้งใจทำงานเต็มที่เพื่อประเทศชาติ และประชาชน โดยยึดมั่นในสถาบันหลัก
ADVERTISMENT