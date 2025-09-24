ครม.นัดพิเศษ ตั้ง ไตรศุลี ไตรสรณกุล นั่ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่อายุน้อยที่สุด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ได้แต่งตั้งให้ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสำคัญ ที่ต้องคอยสนับสนุนการทำงานของนายกรัฐมนตรี รวมถึงการบริหารจัดการงานทั่วไป และประสานงานให้กับนายกรัฐมนตรี โดยตรง นอกจากนี้ ยังเป็นตำแหน่งที่จะต้องรวบรวมวิเคราะห์ และกลั่นกรองข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม นางสาวไตรศุลี ถือเป็นผู้ที่รับตำแหน่ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่อายุน้อยที่สุดปัจจุบัน อายุ 35 ปี เป็นลูกสาวของ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มต้นการทำงานทางการเมืองด้วยการดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และได้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย ยุคนายอนุทิน ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน และ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
