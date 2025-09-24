แบ่งงาน 6 รองนายกฯ ‘ครม.อนุทิน 1’ พิพัฒน์ สร.2 พร้อม มอบ ‘บวรศักดิ์’ คุม ยุติธรรม – คดีพิเศษ - สำนักพุทธฯ ขณะที่ ‘เอกนิติ’ คุมพาณิชย์ - สำนักงบฯ ด้าน ‘ธรรมนัส’ คุม ท่องเที่ยว - เกษตร
เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีมติแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรี 6 คน ประกอบด้วย
นายพิพัฒน์ รัชกิจประกาศ รองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่ง (สร2.)ดูแลกระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒฒาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี
นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลด้านสังคม เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่สอง (สร.3) กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานบริหารจัดการที่ดิน (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่สาม(สร.4.) กำกับดูแล กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะกรรมคดีพิเศษ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด
ขณะที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่4(สร.5) กำกับดูแลกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สำนักงบประมาณ(ยกเว้นที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของนายกฯ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ) ร.อ.ธรรมมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่5 (สร6.) มอบหมายให้กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และรมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 6 (สร7) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรม
ส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายภราดร ปริศนานันทกุล กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงบประมาณ (ยกเว้นที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของนายกฯ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ) รวมทั้งกำกับดูแลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ด้าน นางสาวศุภมาส อิศรภักดี กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท อสมท. (จำกัดมหาชน) นายนภินทร ศรีสรรพางค์ กำกับดูแล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สำนักพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม นายสันติ ปิยะทัต สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ส่วนของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จะกำกับดูแลคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา การกีฬาแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ขณะที่นายอนุทิน เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ในส่วนของงานความมั่นคงตนกำกับดูแลเองทั้งหมด