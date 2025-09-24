เผ่าภูมิ สรุป 15 มาตรการ แก้หนี้-พักหนี้-เติมสินเชื่อ ช่วยปชช.กว่า 6 ล้านคน หวังรบ.อนุทิน ไม่พับทิ้ง
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงการบริหารของรัฐบาลเพื่อไทย (นายกฯ แพทองธาร-เศรษฐา) ในระยะเวลาเพียง 2 ปี รัฐบาลได้ออกมาตราการด้านการแก้หนี้-พักหนี้-เติมสินเชื่อ ผ่านกลไกของกระทรวงการคลัง นอกเหนือจากการปล่อยสินเชื่อปกติของสถาบันการเงิน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกว่า 15 มาตรการ สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกว่า 6 ล้านราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเหล่านี้จะได้รับการสานต่อจากรัฐบาลอนุทิน ไม่ควรถูกพับทิ้งกลางทาง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.โครงการแก้หนี้ “คุณสู้ เราช่วย” ผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 2.3 ล้านบัญชี ลูกหนี้ 1.7 ล้านราย
2.โครงการสินเชื่อ GSB Boost Up อนุมัติสินเชื่อ 16,290 ราย จำนวนเงินรวม 98,778 ล้านบาท
3.มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกร (พักหนี้เกษตรกร) ระยะที่ 1 – ระยะที่ 3 ระยะที่ 1 จำนวน 1.43 ล้านราย และผ่านการทำ Loan Review เพื่อเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ระยะที่ 2 แล้ว จำนวน 1.34 ล้านราย มูลหนี้ทั้งสิ้น 201,871 ล้านบาท
4.ครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS11 อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อรวม 59,423 ราย จำนวนเงิน 42,541 ล้านบาท
5.โครงการสินเชื่อซื้อ – สร้าง อนุมัติสินเชื่อ 27,370 ราย จำนวนเงิน 37,925 ล้านบาท
6.โครงการสินเชื่อซ่อม – แต่ง อนุมัติสินเชื่อ 6,308 ราย จำนวนเงิน 588 ล้านบาท
7.โครงการสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอัตราดอกเบี้ยพิเศษ อนุมัติสินเชื่อ 23,927 บัญชี มูลหนี้ 11,747 ล้านบาท
8.โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ อนุมัติสินเชื่อ 370,897 ราย จำนวนเงิน 6,567 ล้านบาท
9.มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ รหัส 21 จำนวน 1.09 ล้านราย มูลหนี้ทั้งสิ้น 7,617 ล้านบาท
10.โครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ สหกรณ์ได้รับความช่วยเหลือ 10,319 บัญชี มูลหนี้ทั้งสิ้น 4,116 ล้านบาท
11.โครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ อนุมัติสินเชื่อ 39,716 ราย มูลหนี้ทั้งสิ้น 1,419 ล้านบาท
12.โครงการขายฝากหรือให้สินเชื่อจดจำนองที่ดินผ่าน บริษัท มีที่ มีเงิน อนุมัติสินเชื่อ 2,508 บัญชี มูลหนี้ทั้งสิ้น 9,780 ล้านบาท
13.โครงการสินเชื่อ Beyond ติดปีก SME อนุมัติสินเชื่อ 774 ราย จำนวนเงิน 4,459 ล้านบาท
14.โครงการสินเชื่อปลุกพลัง SME อนุมัติสินเชื่อ 145 ราย จำนวนเงิน 46 ล้านบาท
15.โครงการสินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบ อนุมัติสินเชื่อ 3,214 ราย มูลหนี้ทั้งสิ้น 576 ล้านบาท ฯลฯ