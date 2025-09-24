นายกฯ สุดฟิต! ประชุม ครม. ถึง 4 ทุ่ม ด้าน ภริยามารอให้กำลังใจ

นายกฯ ฟิต ประชุม ครม. ถึง 4 ทุ่ม ขณะที่ ภริยา มาให้กำลังใจ บอก ต้องนอนดึกเป็นเพื่อน
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 24 กันยายนที่ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแถลงผลการประชุม ครม. กับสื่อมวลชน ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยระหว่างลงจากตึกบัญชาการ 1 ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า งานด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีดูแลเองหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ตอบสั้น ๆ ว่า คุมเอง เดี๋ยวจะไปแถลงต่อสื่อมวลชน
ขณะที่ น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา นายกรัฐมนตรี มาร่วมเป็นกำลังใจ พร้อมเปิดเผยว่า วันนี้มาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี ผู้สื่อข่าวสอบถามอีกว่า ปกตินายกรัฐมนตรีนอนดึกหรือไม่ ภริยา ระบุว่า “นอนดึก ทำตนเองต้องนอนดึกเป็นเพื่อน”
