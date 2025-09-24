สุดฟิต! นายกฯหนู ถกครม.เสร็จ ลุยตรวจถนนทรุดต่อ คาด ใช้เวลาซ่อมไม่เกิน 1 ปี

สุดฟิต! นายกฯหนู ถกครม.เสร็จไปตรวจติดตามถนนทรุดต่อ คาด แก้ปัญหาควบคู่ใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี
เมื่อเวลา 22.25 น. วันที่ 24 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษ โดยผู้สื่อข่าวถามว่า “จะปิ๊กบ้านแล้วหรือท่านนายกฯ” นายอนุทิน ระบุว่า “จะปิ๊กแล้ว วันนี้ทั้งวัน แต่เดี๋ยวอาจจะแวะไปดูไซต์งานว่าเป็นอย่างไรบ้าง”
เมื่อถามว่า มีสถานการณ์อะไรเพิ่มเติมมาหรือไม่นั้น นายอนุทิน ระบุว่า ได้รับทราบข้อมูลว่าขณะนี้กำลังพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาด้านงานอุโมงค์ ขณะนี้ควบคุมปริมาณน้ำได้แล้ว ส่วนจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมนานถึง 1 ปีเลยหรือไม่นั้น เห็นว่าไม่น่าจะถึง เพราะสามารถทำควบคู่กันไปได้ และสัญญา 1 ปี ถึงจะหมด ส่วนตัวเชื่อว่าแต่ละหน่วยงานรับทราบปัญหาดี เร่งแก้ไขปัญหา สร้างความมั่นใจให้ประชาชนมากที่สุด