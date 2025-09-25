อนุทิน จี้หาที่มาถนนสามเสนถล่ม เกิดหลุมยักษ์ลึก 50 ม.ด้าน ‘กทม.-รฟม.’ ตั้งวอร์รูมหาสาเหตุด่วน
เมื่อเวลา 07.08 น.วันที่ 24 กันยายน ศูนย์วิทยุพระราม199 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) รับแจ้งจากแอพพลิเคชั่นไลน์ และศูนย์วชิร เหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาล (รพ.) วชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง และกู้ภัยสามเสน จึงรุดไปที่เกิดเหตุลักษณะเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ เป็นหลุมกว้าง 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร ทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาล และหน้าสถานีตำรวจนครบาล (สน.) สามเสน เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
โดยลักษณะการทรุดตัวเป็นบริเวณกว้างใกล้เคียงอาคารของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และประชาชนใกล้เคียง ออกจากจุดที่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุมีเสาไฟฟ้าตกลงไป 2 ต้น และมีรถยกของ สน.สามเสนตกลงไป และการทรุดตัวได้ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงจึงเข้าดำเนินการ จากนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งผู้พักอาศัยบริเวณแฟลตใกล้เคียงให้อพยพออกจากที่เกิดเหตุมาออกพื้นที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) พร้อมด้วย น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการ กทม.และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางไปยังจุดที่ถนนทรุด จากนั้นได้ขึ้นไปยังชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ รพ.วชิรพยาบาล เพื่อติดตามสถานการณ์จากมุมสูง และร่วมประชุมวอร์รูมติดตามสถานการณ์ โดยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้ว่าฯ กทม.บรรยายสรุปเหตุการณ์
นายอนุทิน กล่าวว่า เช้าวันนี้เกิดเหตุการณ์ทรุดตัวของถนน เนื่องมาจากการสไลด์ของดินในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ แต่ยังโชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต แต่เกิดความเสียหายทางทรัพย์สิน และคาดว่า ในส่วนที่มีคนอาศัยอยู่ เช่น ในตัวอาคาร รพ.วชิรพยาบาล หากหันไปด้านใต้ที่ติดถนนไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากการทรุดตัวคงหยุดเพียงเท่านี้ ส่วนด้านที่อยู่กลางถนน ซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้า มีโครงสร้างคอนกรีตที่รับการสไลด์ได้อยู่แล้ว แต่ที่น่าห่วงคืออาคารของสถานีตำรวจนครบาลสามเสน มีความสูง 5-6 ชััน ส่วนตัวเสาเข็มลึกลงไป 26 เมตร การสไลด์ของดินทำให้เสาเข็มขาดไป 2-3 ต้น แต่มีการอพยพเจ้าหน้าที่ผู้คนออกจากอาคารหมดแล้ว
“ขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้ว จากนี้เป็นเรื่องทางเทคนิค โดยผู้ว่าฯ กทม.ซึ่งมีความรู้ด้านวิศวกรรม และผู้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะชี้แจงเชิงเทคนิค และรายละเอียดต่อไป ส่วนรัฐบาลจะร่วมมือกับ กทม.และ รพ.วชิรพยาบาล ที่สังกัด กทม.แต่เพื่อความปลอดภัย รพ.วชิรพยาบาลได้ขอปิดการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ในช่วง 1-2 วันนี้ก่อน แต่จะประสานงานกับ รพ.เครือข่าย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผู้บริหาร สธ.มาประสานความร่วมมือกันระหว่าง รพ.ของ กทม.เช่น รพ.ราชวิถี รพ.เลิศสิน ซึ่งอยู่กลางเมือง มั่นใจว่าสามารถรองรับ และให้บริการผู้ป่วยได้โดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ” นายอนุทินกล่าว
เมื่อถามว่า จะต้องมีเจ้าภาพในการดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นทรัพย์สินของ รฟม.ที่จะเป็นผู้รวบรวม และจะต้องไล่เช็คว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง นอกจากนี้ ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ทั้งทางธรรมชาติ หรือการออกแบบ ซึ่งจะมีทีมงานเข้ามาตรวจสอบ โดยได้ขอความร่วมมือไปครบทุกที่ ทั้งวิศวกรรมสถาน สภาวิศวกร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักโยธาธิการและผังเมือง กทม.รวมถึง อาจต้องใช้คณะวิศวกรรมที่เราเคยแสวงหาความร่วมมือ เหมือนช่วงที่มีเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม ซึ่งต้องระดมกำลัง มีรูปแบบที่คล้ายกัน ที่สำคัญต้องเคลียร์พื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด และเยียวยาผู้เสียหาย ทั้งยานพาหนะ และการพิสูจน์สาเหตุ ขณะนี้ขออย่าเพิ่งพูดว่าเกิด หรือผิดพลาดจากอะไร ยืนยันว่าเราต้องหาสาเหตุได้แน่นอน เพราะเป็นเรื่องทางวิศวกรรมศาสตร์ล้วนๆ
ถามอีกว่า สาเหตุที่ทำให้ถนนทรุดเกิดจากมีดินสไลด์เข้าไปในสถานีรถไฟฟ้า นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้น ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการที่มีคนเห็นน้ำเอ่อขึ้นมาบนพื้นถนน มีความผิดปกติ และถนนทรุดตัว ซึ่งต้องไล่ความผิดปกติไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันมีอุโมงค์ถึง 2 ชั้นที่ซ้อนกัน และอยู่กันคนละระดับ จะต้องมาดูว่าชั้นดินที่คั่นระหว่างอุโมงค์ ในช่วงของการถมดินแน่นหรือไม่ และปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามามาได้อย่างไร
เมื่อถามว่า เร่งตรวจสอบ และซ่อมแซมให้เสร็จภายในกี่วัน นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เนื่องจากจะต้องใช้งานต่อไป