นายกฯ ลงพื้นที่ถนนทรุด กลางดึก ชี้ไม่ใช่เวลาโทษใคร เร่งคืนสภาพผิวการจราจร กังวลฝนตกทำพื้นทรุดตัวอีก

“นายกฯ” ลงพื้นที่ ถ.สามเสน ยุบรอบดึก ขออภัยประชาชนได้รับความเดือดร้อน ชี้ ไม่ใช่เวลาโทษใคร ส่วนความรับผิดชอบทั้งทางสัญญา – ทางแพ่ง ต้องว่าตามกฎหมาย รับกังวลฝนตก ทำพื้นทรุดตัวอีก เร่งคืนพื้นผิวจราจรโดยเร็วที่สุด
เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 24 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจถนนสามเสน จุดที่ถนนยุบตัวลง บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นครั้งที่สอง หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เดินทางลงพื้นที่แล้ว โดยมีนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายศักดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย ผู้แทนรฟม.
นายอนุทิน กล่าวว่า มาดูหน้างาน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทการทำงาน การแก้ไขปัญหาลดความอันตรายให้มากที่สุด เร่งคืนพื้นผิวจราจรให้เร็วที่สุด
เมื่อถามว่า เจ้าหน้าที่ประเมินไว้ว่าจะคืนพื้นผิวจราจรได้เมื่อไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า ผู้รับจ้างจะแถลงข่าวเวลา 11.00 น. ซึ่งเรื่องเทคนิคอย่าเพิ่งพูดไปก่อนที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงจะเป็นคนชี้แจง
เมื่อถามว่า มีปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ ที่ดูแล้วรู้สึกว่าแก้ไขยาก นายอนุทิน กล่าวว่า ปริมาณดินที่ถล่มลงไป และการซ่อมอุโมงค์ อาจจะมีการยุบตัว รวมถึงเรื่องโครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบของสายไฟฟ้า และความปลอดภัยของอาคารโดยรอบ ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ผู้ที่รับผิดชอบรับทราบแล้ว ซึ่งเราต้องเร่งหยุดน้ำ ปิดกั้นรอยรั่วต่างๆ พร้อมยอมรับว่า มีความกังวลเรื่องฝนตกลงมา ทำให้ดินอาจจะสไลด์ลงมาได้มากขึ้น ต้องพยายามถม และบทอัดเท่าที่ทำได้ ส่วนแผนรับมือต้องถามผู้รับผิดชอบ
เมื่อถามว่า ตึกสูงบริเวณโดยรอบจะป้องกันอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง มีการตรวจสอบอยู่แล้ว โดยทั่วไปตึกสูง อย่างเช่นโรงพยาบาลวชิรพยาบาล มีที่จอดรถอยู่ใต้ดิน มีกำแพงกันดินไว้อยู่ชั้นหนึ่ง จะสังเกตได้ว่าการถล่มของดิน ในฝั่งที่เป็นอาคารเตี้ยอยู่อีกฝั่งนึงของถนน ตอนนี้เร่งอพยพผู้คนออกมา ปิดการใช้งานไม่มีผู้คนอยู่ในนั้น แล้วการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน คงมีแผนว่าจะทำอย่างไรกับอาคารเหล่านั้นที่จะไปเสริม เพราะมีบางส่วนที่เสาเข็มขาด จะทำให้กลับมาอย่างไรให้เป็นสภาพปัจจุบัน ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัย
ส่วนที่จะต้องมีการยกบล็อกคอนกรีต 4 ตัว 30 ตัน ขึ้นมาก่อนนั้น นายกฯ ระบุว่า ไม่มีปัญหา ผู้สื่อข่าวเห็นอยู่แล้วว่าคอนกรีตเป็นช่วงๆ สามารถตัดเป็นตอนๆ ทยอยยกขึ้นได้ การเข้าถึงของเครนเข้าถึงได้ใกล้ ไม่ต้องเอื้อมแขนเครนยาวเข้าไปสามารถที่จะยกน้ำหนักที่เยอะได้ เข้าไปใกล้เพราะคอนกรีตที่กีดขวาง ซึ่งตอนนี้เหมือนมันปิดช่องอุโมงค์อยู่ ตอนที่เราเอากระสอบทรายเข้าไปถม จึงยังถมได้ไม่เต็มที่ ถ้ายกขึ้นมาเราก็ต้องถมได้เต็มที่
เมื่อถามว่า อยากฝากอะไรถึงประชาชน นายกฯ ระบุว่า ในฐานะรัฐบาลต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนทุกคนกับเรื่องที่เกิดขึ้น ตอนนี้ไม่ใช่เวลาโทษใคร เป็นเวลาที่ต้องเร่งคืนสภาพผิวการจราจรให้เร็วที่สุด ส่วนด้วยความรับผิดชอบ เป็นความรับผิดชอบทางด้านความเสียหายต่างๆ ความรับผิดชอบต่อสัญญา ความรับผิดชอบต่อทางแพ่ง ทางอาญา ก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
นายกฯ ระบุด้วยว่า ตอนเช้าที่เดินทางมายังไม่ได้รับตำแหน่ง ตอนนี้รับตำแหน่งแล้วต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ตน ผู้ว่าฯกทม. และทีมงานหน้าเดิมทั้งนั้น เราต่อสู้กันมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินไหวที่มีอาคารสตง.ถล่ม ทีมกู้ภัย ทีมแก้ไขปัญหาเรื่องอุโมงค์ก็มีเหตุที่เพดานอุโมงค์ถล่มที่นครราชสีมา ลักษณะพื้นฐานไม่ต่างกันเท่าไหร่ สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญมากที่สุดคือปริมาณดินที่ไหลลงไป ที่จะย้ายดินเหล่านี้ออกไปให้ได้มากที่สุด