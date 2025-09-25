เปิดโซนตรวจราชการ พิพัฒน์ ดูแลภาคใต้ โสภณ ซารัมย์ คุมอีสาน เฮ้ง-ภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา นอกจากจะมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีแล้วนั้น ยังได้เห็นชอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 303/2568 เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ดังนี้
1.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่ 5 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย เฉพาะจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสุราษฎร์ธานี เขตตรวจราชการที่ 6 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล
2.นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 10 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี เขตตรวจราชการที่ 11 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร เขตตรวจราชการที่ 12 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เขตตรวจราชการที่ 14 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี
3.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 5 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เฉพาะจังหวัดสงขลา
4.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 2 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ
5.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 7 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี และยะลา เขตตรวจราชการที่ 15 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง และลําพูน เขตตรวจราชการที่ 16 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่
6.นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 8 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เขตตรวจราชการที่ 9 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ได้แก่ จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
7.นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 1 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง
8.น.ส.ศุภมาศ อิสรภักดี รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 18 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย กําแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี
9.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 3 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี เขตตรวจราชการที่ 4 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
10.นายสันติ ปิยะทัต รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์