เปิดร่างเพื่อไทย ปรับสูตรใหม่ ส.ส.ร. จาก 140 เป็น 151 คน ใช้คุณสมบัติสมัคร เหมือนส.ส.

เปิดร่างแก้รัฐธรรมนูญ ’เพื่อไทย’ โมเดล สสร. 151 คน มีคุณสมบัติเดียวกับสมัคร สส. เสนอชื่อต่อประธานสภาฯ ภายใน 60 วัน แต่ตั้งแต่วันที่มีเหตุให้จัดทำฉบับใหม่
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า สำหรับเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของพรรคเพื่อไทย (พท.) มีการแก้ไขมาตรา 156 และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 15/1 เกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งมีการแก้ไขคล้ายกับพรรคประชาชน (ปชน.) ในมาตรา 156 บัญญัติเพิ่มเกี่ยวกับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในกำหนดการให้ความเห็นชอบในการจัดทำฉบับใหม่ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ตามมาตรา 256/1 ยังกำหนดให้การดำเนินการเลือก ส.ส.ร. ให้เป็นไปตามมาตรา 256/7 และ 256/8 กำหนดการให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญมาตรา 256/17 และกำหนดให้การให้ความเห็นชอบญัตติมีการจัดทำระดับจำนวนฉบับใหม่ตามมาตรา 256/23
นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มหมวด 15/1 เกี่ยวกับการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยกำหนดในมาตรา 256/2 ให้มี ส.ส.ร. ทำหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสมาชิกจำนวน 151 คน มาจากผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อจำนวน 100 คน ต้องมีสมาชิกแต่ละจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร จังหวัดละไม่น้อยกว่า 1 คน โดยการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดให้ใช้เขตจังหวัด และเขตกรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้ง และสมาชิกรัฐสภาแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสมเป็นตัวแทนหรือมาจากการเสนอชื่อของสภาฯ วุฒิสภา ครม. องค์กร สมาคม หรือกลุ่มบุคคลต่างๆ จำนวน 51 คน ให้เป็นไปตามมาตรา 256/9 ดังต่อไปนี้
สภาผู้แทนราษฎร เสนอชื่อผู้แทนพรรคการเมืองที่มี ส.ส. โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องไม่เป็น ส.ส. ตามสัดส่วนของจำนวน ส.ส. แต่ละพรรค รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 คน วุฒิสภาเสนอชื่อบุคคลที่ไม่ได้เป็น ส.ว. 5 คน คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอรายชื่อบุคคลที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรี 5 คน ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเสนอชื่อบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้พิพากษาฎีกา 1 คน ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดเสนอรายชื่อบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้พิพากษาศาลปกครองสูงสุด 1 คน สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 คน ที่ประชุมอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาฯ 2 คน ที่ประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ 2 คน
สมาคมวิชาชีพด้านกฎหมายด้านรัฐศาสตร์ และรัฐศาสนศาสตร์ 3 คน สภานักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 2 คน สภาอุตสาหกรรมฯ 8 คน สภาวิชาชีพสื่อมวลชน 2 คน องค์กรเอกชน ด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมาย 1 คน ทั้งนี้ ให้สภาฯ วุฒิสภา ครม. องค์กรสมาคมต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ส่วนชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถต่อประธานรัฐสภาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเหตุให้จัดทำฉบับใหม่
พร้อมกำหนดคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเสนอชื่อเป็น ส.ส.ร. เป็นคุณสมบัติเดียวกันกับการสมัคร สส. คือต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีในวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นบุคคลที่เกิดในจังหวัดสมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยศึกษาในสถานที่ศึกษาที่อยู่ในจังหวัดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี