อนุทิน ร่อนหนังสือถึง วันนอร์ แจ้งครม.พร้อมแถลงนโยบาย 29 ก.ย.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนส่งมายัง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เรื่องการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อรัฐสภา

โดยในวันนี้ (25 ก.ย.) รัฐบาลจะส่งเล่มนโยบายจำนวน 1 เล่ม มายังรัฐสภา พร้อมกับคำแถลงนโยบายของ ครม. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ครม.ได้กำหนดวันพร้อมที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.2568 เป็นต้นไป