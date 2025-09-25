อนุทิน ร่อนหนังสือถึง วันนอร์ แจ้งครม.พร้อมแถลงนโยบาย 29 ก.ย.เป็นต้นไป

‘นายกฯหนู’ ส่งหนังสือถึง ‘วันนอร์’ ครม. พร้อมแถลงนโยบาย 29 ก.ย.เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือด่วนส่งมายัง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เรื่องการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อรัฐสภา
โดยในวันนี้ (25 ก.ย.) รัฐบาลจะส่งเล่มนโยบายจำนวน 1 เล่ม มายังรัฐสภา พร้อมกับคำแถลงนโยบายของ ครม. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ครม.ได้กำหนดวันพร้อมที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.2568 เป็นต้นไป