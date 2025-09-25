เตรียมพาทักษิณ ออกจากคุก คุมนักโทษลอกท่อ อิ๊งค์-สามี รุดเยี่ยม ทักทายคนเสื้อแดง
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 ก.ย. ที่เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม และส่วนของศูนย์บริการเยี่ยมญาติ ซึ่งวันนี้ถือเป็นครั้งที่สี่สำหรับการเยี่ยมญาตินายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยผู้สื่อข่าวหลากหลายสำนักยังคงปักหลักติดตามรายงานความเคลื่อนไหว เนื่องจากในการเยี่ยมครั้งที่สาม เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณด้วยตัวเอง เนื่องด้วยติดภารกิจ แต่มีนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พี่สาว เป็นตัวแทนไปเยี่ยม
โดยวันนี้ได้รับรายงานว่าสมาชิกครอบครัวชินวัตร ได้แก่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี จะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณในเวลาประมาณ 09.00 น. ส่วนบริเวณริมถนนด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ได้มีมวลชนคนเสื้อแดงเปิดลำโพงเครื่องขยายเสียงโดยเป็นบทเพลงการขับร้องของนายทักษิณ ชินวัตร เพื่อคอยส่งเสียงกำลังใจให้รับรู้ว่าคนเสื้อแดงไม่ทอดทิ้งนายทักษิณ บ้างสวมเสื้อสีแดงสมัยเป็นแนวร่วมประชาธิปไตย (นปช.) โดยบ้างมาจากต่างประเทศ และจากต่างจังหวัด เพื่อมาให้กำลังใจนายทักษิณ และย้ำว่าเป็นคนเสื้อแดงมาตั้งแต่สมัย นปก. นปช. ร่วมฟังเวทีปราศรัยทุกครั้ง ผ่านมาทุกสมรภูมิ ทั้งแยกราชประสงค์ สี่แยกคอกวัว สะพานมัฆวานรังสรรค์ วิ่งหนีกระสุนจริง กระสุนยาง แก๊สน้ำตาตอนสลายการชุมนุม พร้อมยืนยันว่าลงคะแนนเสียงให้พรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย และยาวนานต่อเนื่อง
ต่อมาเวลา 08.40 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พร้อมด้วยนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมาถึงหน้าเรือนจำฯ สวมใส่เครื่องแต่งกายเสื้อลายจุดสีน้ำตาล แขนยาว กางเกงขายาวสีขาว มัดรวบผมเรียบร้อย โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงถือร่มสีแดง สกรีนภาพการ์ตูนรูปนายทักษิณ ชินวัตร กล่าวทักทาย
ซึ่ง น.ส.แพทองธาร และนายปิฎก ได้เดินเข้าหาคนเสื้อแดงพร้อมยกมือไหว้ ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกล่าวขอบคุณคนเสื้อแดงที่มาให้กำลังใจ และบอกสั้นๆ ว่า ตนมาเยี่ยมได้แค่วันจันทร์และวันพฤหัสบดีเท่านั้น เยี่ยมได้สองวันต่อสัปดาห์ พร้อมกล่าวแซวว่า “เสียงเพลงข้างนอกดังอยู่นะ” และระหว่างจะเดินเข้าเรือนจำฯ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า “วันนี้หลานๆ ได้ฝากจดหมายมาถึงตาตาบ้างหรือไม่” ซึ่ง น.ส.แพทองธารกล่าวตอบว่า “วันนี้ไม่มีค่ะ เดี๋ยวเขาจะมีอนุญาตให้เยี่ยมผ่านไลน์ได้ วิดีโอคอลไลน์ ซึ่งเขาจะมีเวลาให้ อย่างไรเดี๋ยวต้องถามทนาย” ก่อนเข้าไปด้านในเรือนจำฯ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชม. จึงออกมาพบกับพี่น้องคนเสื้อแดงจากจังหวัดสิงห์บุรี และให้สัมภาษณ์สั้นๆ ถึงสุขภาพนายทักษิณว่า “สุขภาพโอเคค่ะ และมี ผบ.เรือนจำฯ บอกว่าเดี๋ยวจะให้คุณพ่อไปช่วยคุมการลอกท่อ” ก่อนยุติให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและขึ้นรถเดินทางกลับ