อนุทิน พบตลาดทุนไทยชื่นมื่น เหมือนได้พบกัลยาณมิตร ชี้ เป็นแหล่งระดมทุน-สร้างเชื่อมั่น

‘นายกฯ’ พบตลาดทุนไทยชื่นมื่น เหมือนได้พบกัลยาณมิตร ชี้ เป็นแหล่งระดมทุน-สร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กันยายน ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายอนุทิน ชาญนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รมว.พาณิชย์ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน และนายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง หารือร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ในหัวข้อ “ข้อเสนอจากตลาดทุน เพื่อเสริมพลังภาครัฐ”
โดย นายอนุทิน กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า วันนี้ตั้งใจมาพบทุกท่านถึงอาคารตลาดหลักทรัพย์ ขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ตื่นเต้นนอนไม่หลับ มาตั้งแต่ 09.00 น. เพราะทราบดี จะได้มาพบกับกัลยาณมิตรที่ดี เพื่อนที่หวังดีต่อกันตลอดเวลา และความสัมพันธ์ของเราก็พัฒนาไป แต่ละคนก็มีหน้าที่ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมือง แม้จะอยู่ในภาคเอกชน ตลาดทุน แต่พวกเราในฐานะรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในทุกทาง ที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จมากที่สุด
“ท่านเป็นแหล่งระดมทุนให้กับประเทศ เป็นกลไกในการสร้างการเจริญเติบโตกับทางเศรษฐกิจ ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งในระดับไหน เป็นตัวสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ในต่างประเทศ” นายกฯ
