นายกฯ หวัง แถลงนโยบาย 29 ก.ย.นี้ ดันใช้งบ’68 ทำโครงการคนละครึ่ง ขอทุกคนหนุน ชี้เป็นผลงานร่วมสภา ไม่ใช่รบ.
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 25 กันยายน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 29 ก.ย.นี้ ว่า รัฐบาลมีเวลาทำงาน 4 เดือน จึงต้องการเร่งทำงาน
เมื่อถามย้ำว่า สาเหตุที่ต้องเร่งแถลงนโยบาย เพื่อให้ทันในการผลักดันงบประมาณในปี 2568 ใช่หรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้นบางงบประมาณอาจจะตกไป นายอนุทิน กล่าวว่า อะไรที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองก็ทำทั้งหมด เราจะทิ้งงบไว้ทำไม ถ้าเกิดเราไม่เร่งงบนี้ก็ตกไป ก็จะเอางบประจำไปใช้แทน ซึ่งงบประจำในเรื่องนโยบายคนละครึ่งต้องทำอยู่ดี ถ้าใครจะมาคิดเล่นการเมืองก็ให้ข้ามเดือนนี้ เดี๋ยวโครงการนี้จะตกไป ซึ่งไม่มีทางมันไม่ตกหรอก ตกไม่ได้ เพราะจะไปใช้งบอีกก้อนหนึ่งซึ่งก็ไม่ช้า
เรามีการเตรียมตัวอยู่แล้ว นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กับ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เตรียมการเรื่องนี้เป็นอย่างดี เราคิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมาย จะได้ถือว่าทุกพรรค ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลมีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน แก้ปัญหาปากท้องให้พี่น้องประชาชน ตนจะไม่มาบอกว่าเป็นผลงานฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นผลงานของสมาชิกรัฐสภาทุกคน ที่ตระหนักถึงความเดือดร้อน และต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน
เมื่อถามว่า งบประมาณปี 68 ที่เหลืออยู่คืองบกระตุ้นเศรษฐกิจ 2.5 หมื่นล้านบาทใช่หรือไม่ นายอนุทิน บอกเพียงว่า รายละเอียดให้ไปสอบถามนายเอกนิติ