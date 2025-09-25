สุชาติ เผยนำ กลุ่ม16 ซบ ภูมิใจไทย แน่นอน ยันพื้นที่ไม่ซ้ำซ้อน ใครเป็นสส.อยู่ควรได้สิทธิก่อน

สุชาติ เผย จะนำ“กลุ่ม 16” เข้าซบ”ภูมิใจไทย“แน่นอน ยันพื้นที่ไม่ซ้ำซ้อน มองคนเป็นสส.อยู่ควรได้สิทธิก่อน ชี้ พาเพื่อนมาก็ต้องไปด้วยกันทั้งกลุ่ม เตรียมลุยเขตเลือกตั้งภาคตะวันออกเต็มที่
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ถึง ความชัดเจนของกลุ่ม 16 ว่าจะเข้าร่วมกับพรรคการเมืองใด ว่า ที่จริงชัดเจนนานแล้วแต่ด้วยมารยาท เนื่องจากเพื่อนบางท่านยังสังกัดพรรคการเมืองเดิมอยู่ แต่เราได้หารือกันหมดแล้ว เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้หารือกับพรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และเลขาธิการพรรค
ซึ่งโดยส่วนตัวรู้จักกันมาเป็นสิบๆปีแล้ว จริงๆคือบ้านเราอยู่ติดกันมานาน ความผูกพันและสิ่งที่เราได้เห็นในการทำงานร่วมกันตั้งแต่ตนได้รับโอกาส เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งนายอนุทินเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เราก็ได้ทำงานคุยมาด้วยกันเรารู้ว่าท่านเป็นคนทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองและเป็นคนมีฝีมือ ถึงกับกราบเรียนให้เข้าใจว่า เร็วๆนี้ตนเองและทีมงาน ที่เป็นแกนนำของแต่ละจังหวัด ก็จะไปสมัครเข้าพรรคภูมิใจไทย
ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่บอกว่าทีมงานเพราะตอนนี้ส.ส.ยังไปไม่ได้ใช่หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ก็อย่างเช่นจังหวัดเพชรบุรีก็จะเป็นครอบครัวอังกินันทน์ ก็จะมีนายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งภรรยาท่านก็เป็นสส.อยู่ และสส.อีกหลายจังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีแกนอยู่แล้ว ก็จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
ซึ่งกำลังประสานหารือกับนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรค รอวันเวลาเท่านั้นเอง ที่ผ่านมาก็รอประชุมครม.อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเรามีระยะเวลาการทำงานเพียงสี่เดือน ต้นก็ต้องเร่งทำงานในส่วนของภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาด้วย ในหน้าที่ของรัฐมนตรี
เมื่อถามว่า ในส่วนของพื้นที่ที่ย้ายไปนั้นมั่นใจแล้วว่าไม่ซ้ำซ้อนกันใช่หรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ไม่ซ้ำซ้อน ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สส. เราซึ่งอยู่กับเรา ก็ไม่ได้ซ้ำซ้อนอยู่แล้วเพราะเป็นสส.อยู่ในเขตนั้น ต้องยอมรับว่าคนที่เป็นสอสออยู่ก็ควรจะได้สิทธิ์ก่อน ในทางการเมือง
เมื่อถามต่อว่า แล้วในส่วนของสส.ที่เป็นบัญชีรายชื่อ จะทำอย่างไรต่อ นายสุชาติกล่าวว่า บัญชีรายชื่อ อย่างตนอาจจะต้องลงพื้นที่เองเพราะต้นเคยเป็นสส.เขตมาแล้วสามรอบ ยังไงเรามีพื้นที่ลงอยู่แล้ว เราจะไม่ทำอะไรให้พรรคภูมิใจไทยหนักใจ และเราก็จะไม่ทำอะไรให้เพื่อนที่มาด้วยกันเสียสิทธิ์ เพื่อนทุกคนที่มาด้วยกันต้องได้สิทธิ์ อันนี้ที่ยากก็คือ เลือกสิทธิ์ของคนที่เดิมเป็นสส.อยู่แล้ว ก็ควรจะได้สิทธิ์ตามนั้น เป็นที่เราจะต้องไปคุยกับผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยก็คือเรื่องนี้ เรามากันเป็นทีมแบบพี่แบบน้อง อย่างที่ท่านนายกพูดว่าการทำงานในครม.เหมือนพี่เหมือนน้อง ต้นก็ว่าการทำงานการเมืองในภาคสส. ก็เหมือนพี่เหมือนน้อง มันก็ทิ้งกันไม่ได้ ก็ต้องเจรจาในเรื่องนี้
เมื่อถามย้ำว่า แปลว่าคนที่เป็นสส.อยู่ควรจะได้สิทธิ์ใช่หรือไม่ และผู้สมัครเดิมของพรรคภูมิใจไทยที่อาจจะแพ้สส.ของกลุ่มนี้มา จะทำอย่างไรต่อ นายสุชาติกล่าวว่า นี่คือเรื่องที่ตนจะต้องคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทย แต่เชื่อว่าเรายืนบนพื้นฐานของนักการเมืองด้วยกัน เข้าใจกันว่าคนเป็นสส.ต้องได้สิทธิ์ก่อน คนที่สอบไม่ผ่านก็ต้องไปอยู่ในตำแหน่งอื่นของทางการเมืองแทน
ผู้สื่อข่าวถามว่า หรือจะต้องทำเป็นโพลหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า พวกเราเป็นสส.กันแล้วบางครั้งมันไม่ใช่ขายสินค้า มันก็ต้องให้เกียรติส.ส.ที่เค้าเป็นส.ส.อยู่แล้ว เค้าผ่านด่านเข้ามาเป็นสส.ได้เหนือกว่าผู้สมัครหลายๆคน ต้องยอมรับในศักยภาพของเค้าอยู่แล้ว เป็นเรื่องที่ต้องคุยกัน เรื่องของจิตใจละเอียดอ่อน เราต้องยอมรับว่าการจะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย เรามีความตั้งใจแต่แรกอยู่แล้ว ที่ผ่านมาตนคนเดียวนั้นมาได้อยู่แล้ว แต่เรามาทั้งทีก็ต้องมาทั้งหมด ก็ต้องหารือในเรื่องของพื้นที่ อย่างเช่นเพื่อนตนเป็นสส.อยู่ พรรครวมไทยสร้างชาติ หากพรรคภูมิใจไทยแข่งกันรุนแรง แล้วเขาสู้ไม่ได้ เขาจะยอมหรือไม่ นี่เป็นสิ่งที่ผู้บริหารพรรคภูมิใจไทยก็ต้องแก้กัน
เมื่อถามว่า หากนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ย้ายไปด้วยก็ไม่ได้มีปัญหาใช่หรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ไม่มีปัญหา ไม่มีประเด็น พรรคการเมืองเป็นเหมือนชายคาบ้านที่อบอุ่น วันนี้เราคิดว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นที่อบอุ่นสำหรับเรา สำหรับตนตนลาออกจากพรรคแล้วตนสามารถพูดได้
แต่หากเพื่อนของตนซึ่งเป็นสส.อยู่มาพูดก็พูดได้ไม่เต็มปากแบบตน ตนพูดได้ในฐานะตัวแทนกลุ่ม ว่าเราทุกคนก็มีการตกลงกันแล้วว่า การทำงานการเมืองที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้าก็คงจะต้องไปอยู่พรรคภูมิใจไทย โดยส่วนตัว โดยความเคารพรักและนับถือ กับทั้งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค และนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคก็มีความเมตตากับตนหลายเรื่อง
ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาการสัมภาษณ์อาจจะดูก้ำกึ่ง เนื่องจากตนตัดสินใจแทนทุกคน เมื่อวานนี้ก็ได้กลับไปนอนคิดถึงหลายคำพูด ว่าเราพูดไปแล้วสื่อมวลชนหรือผู้ใหญ่ทางพรรคภูมิใจไทย มีความวิตกกังวลอะไรหรือไม่ เมื่อเช้าจึงได้โทรหาเพื่อนๆที่เป็นแกนนำของแต่ละจังหวัด ก็รับฉันทานุมัติมาทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวถามว่า แล้วจะไปอยู่ไหนพรรคภูมิใจไทยในชื่อกลุ่ม 16 ใช่หรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า เมื่อไปแล้วก็ต้องอยู่ในนามพรรค เป็นสมาชิกพรรค แต่เราก็ยังขอดูแลเพื่อนเรา เพราะพื้นที่อย่างเช่นฉะเชิงเทราเราก็มีความสนิทสนม เพชรบุรีเราก็มีความสนิทสนม คงไม่มีคนอื่นที่จะประสานได้ดีเท่ากับเรา แต่ถ้าหากไปทางภาคใต้บางจังหวัดเราก็จะอาจจะไม่ได้มีความถนัดเท่ากับคนที่เป็นอยู่ เราต้องยอมรับ การเมืองอยู่ที่การยอมรับความเป็นจริง ว่าใครยอมรับตัวเองว่ามีศักยภาพแค่ไหน ตนก็มีความสนิทสนมแทบทุกภาค แต่เราก็ไม่ได้ จังหวัดหรือภาคนึงเยอะนัก มีสักสองคนสามคน นำพาเขามาแล้วเราเป็นกัปตันก็ต้องพาเพื่อนไปให้ถึงฝั่ง
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า อย่างนี้ถือว่าเข้ามาช่วยดูพื้นที่เลือกตั้งในเขตภาคตะวันออกใช่หรือไม่ นายสุชาติกล่าว แน่นอน ตนต้องดูภาคตะวันออกอย่างเต็มที่เลยในรอบนี้ หรืออย่างในภาคตะวันตกซึ่งมีผู้ใหญ่เป็นแกนหลักในพรรคภูมิใจไทยดูแลอยู่เราก็จะสามารถนำมาผสมกัน ให้ได้ว่าของเค้าดูตรงไหนเราดูตรงไหน ก็ต้องทำให้ดีขึ้น ภาคใต้ก็เช่นเดียวกัน
เมื่อถามว่า ในส่วนของภาคใต้อาจจะมีการชนกับพรรคกล้าธรรมหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ตนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้ศักยภาพกันอยู่แล้วว่าใครเป็นใคร เช่นหากตนเป็นแชมป์อยู่จะมาแข่งกับตนก็ต้องคิดเยอะ หรือเค้าเป็นแชมป์อยู่ตนจะไปแข่งกับเขาก็ต้องคิดเยอะ แต่หลีกกันไม่ได้ ต้องสู้กัน แต่สรรพกำลังอาวุธที่จะไปสู้นั้น อย่างเช่นสนามนี้เรามั่นใจของเรา เราก็ใส่เต็มที่ แต่สนามไหนเราไม่มั่นใจเราก็ต้องสู้เพื่อป้องกันตัวเรา ในด้านคะแนนปาร์ตี้ลิสต์
“ชัดเจนนะ จะไปภูมิใจไทยแน่นอน เร็วๆนี้ ขอเคลียร์กับผู้หลักผู้ใหญ่นิดหนึ่งในเรื่องของบางเขตเท่านั้นเอง“ นายสุชาติกล่าว