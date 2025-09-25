ทบ. เตรียมจัดพิธี สดุดีทหารกล้า รำลึก 16 กำลังพลพลีชีพ เหตุพิพาทชายแดนไทย–กัมพูชา 26 ก.ย.
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า เจ้าหน้าที่ ได้เตรียมสถานที่จัดพิธีสดุดีกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์กรณีพิพาทชายแดนไทย – กัมพูชา ในวันที่ 26 ก.ย. 2568 บริเวณหน้ากำแพงอนุสรณ์กองทัพบก หรือ เมมโมเรียล วอลล์ โดยมีการติดป้ายภาพของกำลังพลที่เสียชีวิต 16 นาย พร้อมเตรียมนำแผ่นทองเหลืองที่จารึกชื่อกำลังพลทั้งหมด ขึ้นติดที่กำแพงอนุสรณ์กองทัพบก
โดยกำหนดการณ์ในวันดังกล่าว พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) จะเป็นประธานในพิธีสดุดีทหารกล้า และมีพระราชวัชรธรรมโสภณ (ศิลา สิริจนฺโท) หรือ หลวงปู่ศิลา มาเข้าร่วมพิธีด้วย โดยมีกำหนดการดังนี้
08.00 น. พิธีแสดงความเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 08.45 น.พิธีสดุดีกำลังพลที่เสียชีวิตฯ ณ บริเวณหน้ากำแพงอนุสรณ์กองทัพบก
09.30 น.พิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลแด่กำลังพลที่เสียชีวิตฯ ณ หอประชุมกิตติขจร
10.15 น. พิธีมอบความช่วยเหลือแก่ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต
อีกทั้ง พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ. 2) จะมาการบรรยายพิเศษวันสดุดีทหารกล้า ณ หอประชุมกิตติขจร กองทัพบก ด้วย