อนุทิน เข้าสภา ปัดตอบ อุโมงค์สามเสนถล่ม โยง ซิโน-ไทย บอก มีรมว.คมนาคมแล้ว

อนุทิน เข้าสภาทำหน้าที่ ส.ส. ปัดตอบ ปมอุโมงค์ถนนสามเสน ถล่ม โยงซิโน-ไทย รอคำตอบประธานสภา นัดแถลงนโยบายต้นสัปดาห์หน้า
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 25 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า เดินทางมายังอาคารรัฐสภาในฐานะ ส.ส. เพื่อร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากมีวาระที่ต้องพิจารณาอยู่
ถามถึงหนังสือที่จะส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้กำหนดวันแถลงนโยบายรัฐบาล นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอให้ประธานสภายืนยันกลับมา โดยขอให้จัดในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย.นี้
ส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายร่างนโยบายของรัฐบาล นายอนุทินกล่าวว่า เป็นเรื่องปกติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีความพร้อมที่จะชี้แจงทุกประเด็นตามข้อสงสัย ที่สมาชิกรัฐสภาจะอภิปรายสอบถาม
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึง กรณีที่มีการเชื่อมโยงบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) กับเหตุอุโมงค์ใต้ ถนนสามเสน ถล่ม นายกฯปฏิเสธตอบคำถาม โดยเดินเข้าลิฟต์เพื่อไปร่วมประชุมสภา พร้อมระบุสั้นๆ ว่า “ตอนนี้เรามี รมว.คมนาคมแล้ว”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ธนกร ร่วมงานวันเกิด ‘ฐาปกรณ์’ ฟังความเห็นชาวพระประแดง เผยชาวบ้านปลื้ม นายกฯ สานต่อคนละครึ่ง
- เปิดเกณฑ์ นักโทษเด็ดขาด ออกนอกคุก ทำงานสาธารณะ คุมลอกท่อ ทักษิณ เข้าเงื่อนไขหรือไม่
- รถเมล์สาย 516 พุ่งชนกำแพงที่ทำการอู่เทศบาลบางบัวทอง จราจรติดยาว แนะเลี่ยงเส้นทาง
- สภาฯล่ม รับรบ.ใหม่ เสียงไม่พอโหวต พรบ.อากาศสะอาด ร่างครม.เก่า วิโรจน์จวกยับทิ้งกม.ตัวเอง