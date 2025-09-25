สภาฯล่ม รับรบ.ใหม่ เสียงไม่พอโหวต พรบ.อากาศสะอาด ร่างครม.เก่า วิโรจน์จวกยับทิ้งกม.ตัวเอง

สภาฯล่ม รับรบ.ใหม่ เสียงไม่พอโหวตะรบ.อากาศสะอาด จวกยับทิ้งร่างกม.ตัวเอง
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาฯพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งมี นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เป็นประธานกมธ.พิจารณาแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาทำเนื้อหาสาระ นานกว่า 1 ปี 8 เดือน ก่อนเสนอให้สภาฯ พิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 การอภิปรายในช่วงบ่ายนั้น การลงมติในแต่ละมาตราของร่างพ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ยังคงเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นยิ่งกว่าเดิม แต่ละมาตรามีสส.แสดงตนเป็นองค์ประชุมเกินมาเพียง 2-3 เสียงเท่านั้น
กระทั่งถึงมาตรา22 มีผู้มาแสดงตนเป็นองค์ประชุม 246 เสียง พอดีกับองค์ประชุม แต่ปรากฏตอนเสียบบัตรลงคะแนนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในมาตรานี้หรือไม่ มีคะแนนรวมเพียง 245 เสียงเท่านั้น ไม่ครบองค์ประชุม แต่ นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม ระบุว่า มีสมาชิกลงมติด้วยวาจาเพิ่มอีก 1 เสียง ทำให้มีเสียง 246 เสียง
ทำให้สส.พรรคประชาชน ทั้งนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ ลุกขึ้นประท้วงวุ่นวาย โดยยืนยันว่า การเสียบบัตรลงคะแนน มีส.ส.ไม่ครบองค์ประชุม และไม่มีการลงมติด้วยวาจาเพิ่มเติม ขอให้ตรวจด้วย จนนายฉลาดต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงมติอีกครั้ง พบว่า สมาชิกที่ลงมติด้วยวาจาเพิ่มเติมนั้น ได้เสียบบัตรลงคะแนนไปแล้ว ถือว่า องค์ประชุมไม่ครบในการลงคะแนน ทำให้องค์ประชุมสภาล่มในทันที นายฉลาดต้องสั่งปิดประชุมในเวลา 16.00 น.
ด้าน นายวิโรจน์ ได้โพสต์ผ่านทวิตแอพพลิเคชั่น x ถึงกรณีดังกล่าวว่า “องค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาล นั้นถูกต้องแล้ว แต่ถ้าร่างกฎหมายที่พรรคตัวเองเสนอเข้าสู่สภา ส.ส.ของพรรคนั้นก็ต้องมีสำนึกและความรับผิดชอบต่อร่างกฎหมายของตัวเอง ไม่ใช่ทิ้งร่างกฎหมายให้เป็นภาระของพรรคอื่น เราก็พร้อมแบกให้ แต่การกระทำเช่นนี้ มันสะท้อนถึงความไร้ความรับผิดชอบเกินไป”