ธนกร ร่วมงานวันเกิด ‘ฐาปกรณ์’ ฟังความเห็นชาวพระประแดง เผยชาวบ้านปลื้ม นายกฯ สานต่อคนละครึ่ง

ธนกร ร่วมงานวันเกิด ‘ฐาปกรณ์ กุลเจริญ’ พร้อมรับฟังความเห็นชาวพระประแดง เผยชาวบ้านชื่นชมนายกฯ สานต่อโครงการคนละครึ่ง มอบกองทัพแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่วัดครุใน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปร่วมงานทำบุญวันเกิด นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.สงขลา นายสุนทร ปานเเสงทอง นายก อบจ.สมุทรปราการ นายอัครวัตน์ อัศวเหม รองนายก อบจ.สมุทรปราการ และนักการเมืองท้องถิ่น รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวพระประแดง เข้าร่วมงานจำนวนมาก
ทั้งนี้ นายธนกรได้รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยส่วนใหญ่ชื่นชมและเห็นด้วยกับโครงการคนละครึ่งของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อยากให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว พร้อมทั้งอยากให้รีบแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเห็นด้วยที่มอบให้กับกองทัพเป็นผู้ดำเนินการ
