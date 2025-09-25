พระราชทานยศ ตำรวจชั้นนายพลกรณีพิเศษ ธิติ ขึ้น พล.ต.อ.-รุทธพล เป็น พล.ต.ท.
เมื่อวันที่ 25 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ มีเนื้อหาว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 26 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568) จำนวน 25 ราย ดังนี้
1. พลตำรวจโท ธิติ แสงสว่าง เป็น พลตำรวจเอก
2. พลตำรวจโท บัณฑิต ตุงคะเศรณี เป็น พลตำรวจเอก
3. พลตำรวจโท ปราบพาล มีมงคล เป็น พลตำรวจเอก
4. พลตำรวจโท วราวุธ สกลธนารักษ์ เป็น พลตำรวจเอก
5. พลตำรวจโท วีรชน บุญทวี เป็น พลตำรวจเอก
6. พลตำรวจโท สรายุทธ สงวนโภคัย เป็น พลตำรวจเอก
7. พลตำรวจโท อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ เป็น พลตำรวจเอก
8. พลตำรวจโท อภิชาติ สุริบุญญา เป็น พลตำรวจเอก
9. พลตำรวจตรี จักษ์ จิตตธรรม เป็น พลตำรวจโท
10. พลตำรวจตรี จิตติพนธ์ ผลพฤกษา เป็น พลตำรวจโท
11. พลตำรวจตรี ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล เป็น พลตำรวจโท
12. พลตำรวจตรี โชคชัย อินทะนิน เป็น พลตำรวจโท
13. พลตำรวจตรี ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล เป็น พลตำรวจโท
14. พลตำรวจตรี รุทธพล เนาวรัตน์ เป็น พลตำรวจโท
15. พลตำรวจตรี ลาภ ศรีสำอางค์ เป็น พลตำรวจโท
16. พลตำรวจตรี สมนึก มากมี เป็น พลตำรวจโท
17. พลตำรวจตรี สรรเพชญ สุขภิมนตรี เป็น พลตำรวจโท
18. พลตำรวจตรี สัมฤทธิ์ เอมกมล เป็น พลตำรวจโท
19. พลตำรวจตรี สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล เป็น พลตำรวจโท
20. พลตำรวจตรี สุเมฆ บวรเศวตฉัตร เป็น พลตำรวจโท
21. พลตำรวจตรี อนุราช จิตศีล เป็น พลตำรวจโท
22. พลตำรวจตรี อภิชาติ วรรณภักดิ์ เป็น พลตำรวจโท
23. พลตำรวจตรี อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน เป็น พลตำรวจโท
24. พลตำรวจตรีหญิง กรทอง การพานิช เป็น พลตำรวจโทหญิง
25. พลตำรวจตรีหญิง สุรัมภา รอดมณี เป็น พลตำรวจโทหญิง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2568 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2568
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี
