ลิณธิภรณ์ ซัด ปชน.-ภท. หยุดโทษเพื่อไทย โยน รบ.รับผิดชอบเอง ปม พ.ร.บ.อากาศล่ม

ลิณธิภรณ์ ซัด ปชน.-ภท. หยุดโทษเพื่อไทย ชี้เสียงโหวตร่าง พ.ร.บ.อากาศ 2 พรรคก็พอ เหมือนตอนโหวตนายกหนู แซะพรรคฝ่ายค้ำจนเบี้ยว ขออย่าโยนแพะ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์ในเอ็กซ์ถึงการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดว่า
พรรคฝ่ายค้ำจะมาเอาอะไรกับเพื่อไทยกันแน่? ในฐานะที่ดิฉันเคยเป็นอดีต ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยและเคยเป็น 1 ในวิปรัฐบาลเพื่อไทย ขออธิบายให้เห็นภาพหน่อยนะคะ กับการประชุมสภาที่ล่ม และร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดไม่ผ่านสภา เพราะทันทีที่กฎหมายไม่ผ่านก็รีบโวยเพื่อไทย ทั้งที่เมื่อครั้งตัวเองเป็นฝ่ายค้านยังประกาศหนักแน่นว่า “ไม่ใช่หน้าที่ฝ่ายค้านที่จะต้องมารักษาองค์ประชุมและรัฐบาลมีหน้าที่หลักในการผ่านกฏหมาย” แต่พอไปเป็นฝ่ายค้ำรัฐบาล กลับด่ารัฐบาลไม่ลง
และในการประชุมสภา วันนี้พรรคเพื่อไทยก็อยู่เป็นองค์ประชุมและอีกจำนวนหนึ่งอยู่ในกรรมาธิการ แต่ต่อให้ไม่นับเสียงพรรคเพื่อไทย รัฐบาลภูมิใจไทยก็ควรจะมีเสียงมากพอจะผ่านกฎหมายได้ด้วยตัวเอง ( เช่นเดียวกับที่ไปโหวตนายกหนูของพรรคประชาชน ) แต่พรรคประชาชนกับรัฐบาลภูมิใจไทย กลับเลือกจะโทษเพื่อไทย
ทั้งที่ร่างกฎหมายฉบับนี้ในวาระแรก ทุกพรรคการเมืองร่วมกันเสนอ ไม่ใช่แค่ของเพื่อไทยและเมื่อผ่านการพิจารณาของ กมธ.วิสามัญแล้ว ที่ทุกพรรคมีส่วนร่วมถกเถียง ก็ถือเป็น “กฎหมายของสภาผู้แทนฯ” ที่ทุกพรรคต้องร่วมรับผิดชอบ ไม่ใช่กฎหมายของเพื่อไทยฝ่ายเดียว
สุดท้าย พรรคประชาชนกับรัฐบาลภูมิใจไทยควรทบทวนบทบาทของตัวเอง เพราะที่ผ่านมาเคยย้ำเองมาตลอดว่า การรักษาองค์ประชุมและการผลักดันกฎหมายเป็น “หน้าที่รัฐบาล” ไม่ใช่หน้าที่ฝ่ายค้าน แต่พอวันนี้ค้ำรัฐบาลไม่ไหว กลับรีบโยนแพะให้เพื่อไทย ย้ำชัดๆนะคะวันนี้ พรรคเพื่อไทยเป็น “ฝ่ายค้านมุ่งตรวจสอบ” ไม่ใช่ ฝ่ายค้ำ และใครกันแน่ที่ควรถูกตั้งคำถาม? ค้ำจนเบี้ยวแบบนี้ ใครกันแน่ที่ควรถูกตั้งคำถาม?